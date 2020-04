Autoritățile franceze preconizează o scădere de 8% a PIB-ului

Guvernul francez se aşteaptă la o scădere de 8% a Produsului Intern Brut (PIB) în acest an, a declarat ministrul Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, revizuind prognozele oficiale pentru a doua oară în decurs de o săptămână, informează Reuters.



"Carantina este mai îndelungată decât am anticipat, evident aceasta va avea un impact mai puternic asupra creşterii economice. Am preconizat o contracţie de 6%, vom avea o prognoză de creştere fixată de minus 8% în proiectul de buget rectificativ pe care îl voi prezenta mâine", a afirmat Le Maire.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat prelungirea restricțiilor de circulație până la 11 mai.



"Fiecare zi, fiecare săptămână de izolare înrăutăţeşte situaţia finanţelor publice", a spus Gerald Darmanin, ministrul Economimei, adăugând că nivelul datoriei publice a Franţei va creşte până la 115% din PIB.



Ambele cifre sunt cu mult peste limitele fixate în Pactul de stabilitate şi creştere, care cere ca deficitul public să fie de maxim 3% din PIB, iar datoria publică să nu depăşească 60% din PIB. Însă oficialii europeni au semnalat că aceste reguli vor fi suspendate.



Bruno Le Maire a adăugat că ajutorul guvernamental pentru micile companii care riscă să intre în insolvenţă, după ce şi-au pierdut cel puţin 50% din venituri, va fi majorat până la 5.000 de euro, de la 1.500 de euro anterior. Suma totală ce va fi prevăzută în fondul de salvare care ar urma să ajungă la şapte miliarde de euro.