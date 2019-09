Autorul atacului armat din vestul statului Texas a fost identificat

Bărbatul care a ucis şapte persoane şi a rănit alte 22, sâmbătă, într-un atac armat produs în vestul statului american Texas, între oraşele Midland şi Odessa, a fost identificat de poliţie drept Seth Aaron Ator, în vârstă de 36 de ani, din Odessa, de profesie camionagiu, şi fusese concediat cu câteva ore înainte de masacru, au relatat oficialităţile şi mass media, citate luni de Reuters.

Your Odessa and Midlands gunman: Seth Ator, a 36 year old Texas native.



Killed 7, injured 19 during his rampage.



