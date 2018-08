Avocatul lui Trump: Va fi revolta in SUA!

Fostul primar al New-Yorkului, Rudolph GIuliani, este de parere ca nu exista motive pentru declansarea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump. In opinia lui, in cazul unui impeachment, populatia Statelor Unite va iesi in strada.

Intervievat de postul de televiziune Sky News, Giuliani, care acum este avocatul liderului de la Casa Alba, a apreciat ca demiterea lui Donald Trump printr-o procedura de impeachment este posibila numai din ratiuni politice.

"In acest caz, poporul american se va rascula", a presupus fostul primar al New Yorkului.

Referindu-se la declaratiile fostului avocat al presedintelui american, Michael Cohen, potrivit caruia, pe vremea cand era candidat, Trump cumparat cu bani tacerea unor actrite porno, Giuliani a apreciat ca, "evident, clientul sau a gresit".

In ceea ce priveste declaratia facuta de Cohen la tribunal, fostul primar o considera ca fiind prea putin importanta. "Baiatul asta nu stie nimic despre cazul insergintei Rusiei in alegeri, nu stie nimic despre campania impotriva lui Trump. El minte pur si simplu", a afirmat Giuliani.

Sky News a precizat ca fostul primar al New Yorkului a raspuns la intrebarile postului de televiziune din Scotia, unde a fost sa joace golf pe un teren care-i apartine lui Trump.