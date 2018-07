Balonul "bebeluşul Trump" ar putea fi adus în scurt timp în SUA, susţin militanţii

Balonul "Trump baby", reprezentându-l pe preşedintele SUA Donald Trump sub formă de bebeluş uriaş şi care a "planat" deasupra Londrei săptămâna trecută, cu prilejul turneului european al liderului de la Casa Albă, ar putea fi transferat în statul american New Jersey, relatează luni agenţia Reuters.



Militanţii anti-Trump au anunţat că până luni la prânz strânseseră 8000 de dolari din donaţii, cu mult peste cei 4500 de care afirmau că au nevoie pentru ca "bebeluşul" portocaliu, cu păr blond şi scutece, să ajungă la Bedminster, în New Jersey, unde se află Trump National Golf Club, vizitat cu regularitate de preşedinte.



Organizatorul Didier Jiminez Castro şi-a exprimat speranţa ca balonul să încurajeze voturile în favoarea candidaţilor democraţi, la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie pentru Congresul SUA.



El a menţionat că se aşteaptă ca Trump Baby să ajungă la Bedminster, situat la circa 56 km vest de New York, la jumătatea lunii august.



Un responsabil al municipalităţii din Bedminster a declarat pentru Reuters că pe plan local nu se cer autorizaţii pentru lansarea de baloane. Administraţia federală a aviaţiei instituie însă restricţii de survol la Bedminster în timpul vizitelor preşedintelui.



În timpul primei sale vizite oficiale în Marea Britanie, la sfârşitul săptămânii trecute, Trump a mărturisit că a preferat să evite Londra pentru că balonul şi manifestanţii l-au făcut să nu se simtă binevenit.AGERPRES