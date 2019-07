Bărbatul suspectat că a incendiat Kyoto Animation în Japonia credea că studioul i-a plagiat romanul

Bărbatul suspectat că a incendiat un studio de animaţie în care au murit 33 de oameni în Japonia, cel mai grav atac în masă în ultimii 20 de ani, fusese condamnat pentru jaf şi a comis omorul deoarece credea că un roman al său a fost plagiat, au relatat vineri mass-media locale preluate de Reuters.



Postul public de radio NHK, care l-a identificat pe bărbatul de 41 de ani ca fiind Shinji Aoba, citând surse ale poliţiei, a mai informat că acesta a făcut închisoare pentru că a jefuit un magazin în Tokyo în 2012 iar după ce a fost eliberat a locuit în spaţii pentru foşti condamnaţi. De asemenea, a fost tratat pentru o boală psihică.



Atacul de joi comis în bine-cunoscutul studiou de animaţie Kyoto Animation, o clădire cu trei etaje aflată în fosta capitală a Japoniei Kyoto, a ucis 33 de persoane, iar 10 sunt în stare critică, au declarat autorităţile. Majoritatea victimelor au murit din cauza inhalării de dioxid de carbon, potrivit NHK.



A fost cel mai grav atac în masă într-o ţară cu una dintre cele mai scăzute rate ale criminalităţii din lume de când o presupusă incendiere în Tokyo a ucis 44 de persoane în 2001, scrie Reuters.



"Am făcut-o", a declarat Aoba poliţiei când a fost prins, potrivit Kyodo, adăugând că a dat foc pentru că el credea că studioul i-a furat ideile dintr-un roman.



Aoba se află în spital sub anestezie din cauza arsurilor pe care le-a suferit şi poliţia nu a putut să-l interogheze, aşa că a refuzat să comenteze, a transmis Nippon TV.



Studioul avea aproximativ 160 de angajaţi cu o vârstă medie de 33 de ani, potrivit site-ului său. Asta înseamnă că era o companie relativ tânără într-o Japonie care îmbătrâneşte rapid. În momentul declanşării incendiului înăuntru se aflau 74 de persoane. Nouăsprezece dintre cele 33 de victime au fost găsite pe scările care duceau pe acoperiş de la etajul al treilea, cu trupurile căzute unele peste altele. Pompierii care au sosit rapid după începerea focului au găsit uşa care ducea la acoperiş închisă, dar putea fi deschisă din afară. Preşedintele companiei, Hideaki Hatta, a spus multe dintre victime erau femei tinere, de 20-30 de ani.



Conform actelor sale de identitate, Aoba era rezident al suburbiei Saitama din Tokyo, la aproximativ 480 km est de vechea capitală Kyoto. El ar fi cumpărat două canistre de 20 de litri de la un magazin de bricolaj, a pregătit lichidul inflamabil într-un parc din apropierea studioului şi a transportat canistrele la studio cu ajutorul unui cărucior. El a călătorit în zonă cu trenul şi nu avea nicio legătură cu Kyoto Animation. Potrivit Kyodo, el ar fi fost văzut în zona studioului cu câteva zile înainte de atac.



Studioul produce serii "anime" populare precum 'Sound! Euphonium'. Este, de asemenea, cunoscut pentru "Violet Evergarden", care a fost prezentat pe Netflix. Filmul 'Free! Road to the World - The Dream' urma să fie lansat în această lună.

AGERPRES