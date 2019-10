Baschet: Sute de susţinători ai manifestanţilor din Hong Kong, la meciul amical dintre Brooklyn Nets şi Toronto Raptors

Sute de susţinători ai manifestanţilor din Hong Kong au fost prezenţi în tribunele Barclays Center, vineri seară, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa gazdă Brooklyn Nets şi campioana en titre, Toronto Raptors, a informat, sâmbătă, AFP.

Purtând tricouri negre pe care scria „Sprijinim Hong Kong” sau „Free Tibet”, aceştia au scandat permanent lozinci de susţinere a cauzei manifestanţilor din ţara asiatică.

Partida s-a încheiat cu scorul de 123-107 pentru Raptors.

Vineri, China a negat că ar fi solicitat NBA să-l concedieze pe managerul general al echipei Houston Rockets, Daryl Morey, după un mesaj polemic de susţinere a manifestanţilor din Hong Kong.

„Guvernul chinez nu a transmis niciodată acest gen de solicitare”, a afirmat în faţa presei un purtător de cuvânt al diplomaţiei de la Beijing, Geng Shuang.

Joi, conducătorul NBA, Adam Silver, a dezvăluit că reprezentanţi ai guvernului Chinei şi responsabilii unor antreprize chineze au cerut concedierea lui Daryl Morey.

„Noi am răspuns că acest lucru nu se va întâmpla şi nici măcar nu îl vom sancţiona”, a afirmat Silver, în cursul unui congres desfăşurat la New York. El a indicat, totodată, că acest caz are consecinţe financiare „destul de dramatice”.

Societăţile chineze şi-au suspendat sponsorizările precum şi negocierile cu NBA privind drepturile de difuzare a meciurilor, după mesajul postat pe Twitter de responsabilul echipei Houston Rockets, în plin turneu asiatic al NBA.

Hong Kong, fostă colonie britanică, traversează de patru luni cea mai gravă criză politică după retrocedarea sa către China, în 1997, cu manifestaţii uneori violente pentru a denunţa un recul al libertăţilor, a cere reforme democratice şi a denunţa o ripostă a poliţiei apreciată brutală de protestatari.

Guvernul de la Beijing şi numeroşi internauţi chinezi şi-au exprimat nemulţumirea după mesajul lui Daryl Morey, perceput drept o provocare pentru integritatea teritorială a ţării.

