BCE: Libra și alte criptomonede nu vor fi interzise dar vor îndeplini standarde ridicate

Autorităţile globale de reglementare financiară nu intenţionează să interzică Libra sau alte criptomonede, dar acestea vor trebui să îndeplinească cele mai ridicate standarde de reglementare, a afirmat Benoit Coeure, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.



În luna iunie, Facebook a anunţat că intenţionează să introducă o nouă criptomonedă, denumită Libra, în cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul plăţilor digitale. Rețeaua de socializare spune că Libra va fi susţinută de active reale, cum sunt depozitele bancare şi obligaţiunile guvernamentale, în ideea de a fi mai stabilă decât alte criptomonede. Anunţul celor de la Facebook a fost întâmpinat cu scepticism de autorităţile de reglementare şi politicieni, Franţa şi Germania avertizând că intenţionează să blocheze Libra în Europa.

Declaraţiile oficialului BCE reprezintă un ajutor nesperat pentru planurile Facebook, pe fondul îngrijorărilor exprimate de autorităţile de reglementare cu privire la criptomonede. "Nu există cu certitudine nicio opinie că aceste criptomonede nu ar trebui să existe", a afirmat Coeure.



În Uniunea Europeană nu există reglementări specifice cu privire la monedele digitale, deoarece acestea au fost considerate prea mici pentru a pune în pericol sistemul financiar. Însă planurile celor de la Facebook au tras un semnal de alarmă astfel că în prezent blocul comunitar vrea să determine G20 să adopte măsuri globale cu privire la criptomonede.



Dar Coeure, care este francez, are o abordare mai constructivă. "În cazul continentului nostru, nici Comisia Europeană şi nici Banca Centrală Europeană nu intenţionează să facă din Europa o zonă în care criptomonedele să fie interzise. Dar acestea trebuie să îndeplinească cele mai ridicate standarde de reglementare şi să adere la obiectivele mai largi ale legislaţiei în domeniu", a explicat oficialul BCE.



Într-un raport al G7 (grupul principalelor economii mondiale) se arată că apariţia criptomonedei Libra de la Facebook nu trebuie aprobată până la momentul la care compania demonstrează că este sigură şi nu prezintă riscuri. Într-o nouă lovitură la adresa reţelei de socializare, raportul publicat luni avertizează că criptomonedele reprezintă un risc la adresa sistemului financiar global şi chiar dacă cei care susţin Libra caută să rezolve temerile, proiectul ar putea să nu fie aprobat. Avertismentul a venit la câteva zile după ce procesatorii de plăţi Mastercard şi Visa s-au retras din proiectul Libra, din cauza incertitudinilor legate de reglementarea monedei digitale. Alte companii care s-au retras sunt Stripe, eBay şi Paypal.



Raportul G7 a fost realizat de oficiali de rang înalt de la băncile centrale, de la FMI şi FSB (Financial Stability Board), care coordonează reglementările pentru economiile G20. Acesta va fi prezentat la reuniunea anuală a FMI care se desfăşoară săptămâna aceasta la Washington.



Deşi este proiectată să limiteze fluctuaţiile majore ale valorilor lor, criptomonedele pot provoca probleme, inclusiv pentru autorităţile de politică monetară care stabilesc ratele dobânzilor. Libra ar putea sufoca concurenţa în rândul altor furnizori şi chiar ar putea ameninţa stabilitatea financiară dacă utilizatorii suferă rapid "o pierdere de încredere" în moneda digitală, se arată în raportul G7.

Îngrijorările exprimate de autorităţile de reglementare cu privire la criptomoneda Libra sunt concentrate pe potenţialul pe care aceasta îl are de a destabiliza sistemul financiar mondial, de a interfera cu politica monetară suverană şi de a aduce prejudicii vieţii private, dar şi pe posibilitatea de a fi utilizată pentru spălarea de bani.



Până acum, marile bănci centrale s-au abţinut să reglementeze monedele digitale, deoarece au eşuat anul trecut să ajungă la un acord cu privire la modul în care ar trebui făcut acest lucru şi după ce au concluzionat că acestea sunt prea mici pentru a pune în pericol sistemul financiar.

