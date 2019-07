Berlin - Mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă la marşul anual al comunităţii LGBT

Aproximativ 600.000 de persoane sunt aşteptate să participe sâmbătă, la Berlin, la parada anuală a comunităţii LGBT, care anul acesta marchează aniversarea a 50 de ani de la revolta de la Stonewall, startul mişcării pentru drepturilor persoanelor homosexuale, informează DPA.



Marşul se desfăşoară pe Kurfuerstendamm, principalul bulevard comercial al Berlinului, îndreptându-se apoi spre est până la Poarta Brandenburg.



În încheierea evenimentului, la Poarta Brandenburg va avea loc un concert susţinut de fosta membră a trupei Spice Girls, Melanie C, şi DJ-ul german Felix Jaehn.



Tema festivităţilor de anul acesta, cunoscute şi sub denumirea de Christopher Street Day sau CSD, este ''Stonewall 50 - Orice revoltă începe cu vocea ta'', pentru a marca împlinirea a jumătate de secol de la revolta din barul Stonewall Inn, la New York, în 1969, care a declanşat mişcarea modernă pentru drepturile persoanelor LGBT.



Organizatorii îşi propun de asemenea să atragă atenţia către mai multe solicitări politice ale comunităţii printre care înfiinţarea, la Berlin, a unui centru cultural şi de adăpost pentru lesbiene, precum şi îmbunătăţirea educaţiei pentru persoanele infectate cu HIV.



Prima paradă Christopher Street Day a avut loc la Berlin în 1979 şi a reunit circa 450 de persoane.

