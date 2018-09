Bilanţul taifunului Mangkhut a ajuns la 81 de morţi în Filipine

Bilanţul puternicului taifun Mangkhut care a lovit arhipelagul Filipine s-a agravat la 81 de morţi şi ar putea să crească în continuare, au anunţat miercuri autorităţile, în condiţiile în care echipele de salvare caută încă zeci de persoane îngropate sub alunecările de pământ, relatează AFP.



Taifinul Mangkhut care a traversat sâmbătă nordul Filipinelor a distrus locuinţe şi a inundat terenurile agricole.



De la sfârşitul săptămânii trecute numărul victimelor nu încetează să crească pe măsură ce echipele de salvare dezgroapă trupurile neînsufleţite ale persoanelor surprinse de uriaşa alunecare de teren din localitatea minieră Itogon.



Zeci de persoane, presupus decedate, s-ar afla încă sub stratul de pământ.



"Potrivit listei, am văzut că 59 de persoane sunt încă date dispărute" la Itogon, a declarat AFP, Ricardo Jalad, responsabil al Protecţiei civile. "Dacă le adăugăm celor care au fost deja găsite fără viaţă, este posibil ca bilanţul să depăşească 100 de morţi", a precizat el.



O uriaşă alunecare de teren s-a produs la Itogon, în insula Luzon. Sute de membri ai echipelor de salvare sapă cu lopeţile sau cu mâinile goale, încercând să găsească persoanele dispărute în zonă.



Alunecarea de teren s-a produs atunci când Mangkhut a făcut să cadă în câteva ore precipitaţii echivalente cu o lună de ploaie. Noroiul şi pietrele au îngropat o construcţie abandonată de operatorul unei mine de aur, utilizată de minerii locali ca refugiu de urgenţă pentru ei şi familiile lor.



Viiturile au blocat drumul de acces, astfel încât autorităţile nu au putut beneficia de ajutorul maşinilor grele pentru a îndepărta pământul şi a accelera operaţiunile de căutare a persoanelor dispărute.

AGERPRES