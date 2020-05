Bill Gates recomandă un volum SF şi cărţi de economie pentru lecturile din această vară

antena3

Bill Gates a făcut o nouă listă de recomandări de titluri de carte pentru vara anului 2020. Cofondatorul companiei Microsoft şi-a făcut un obicei din promovarea titlurilor care îl interesează, oferind periodic liste de lectură pentru diferite perioade ale anului.

Lista verii 2020 include volume diverse pe subiecte economice, istorice, dar şi SF, potrivit gatesnotes.com.

Roman câştigător al British Book Literary Fiction Award şi nominalizat la Booker Prize, Nebula Award şi Arthur C. Clarke Award, „Atlasul norilor”, de David Mitchell, trasează o hartă la scară mare a pasiunilor omeneşti, într-un periplu halucinant, care porneşte din Pacificul de Sud, aflat sub spectrul colonizării în secolul al XIX-lea, şi ajunge în viitorul postapocaliptic.

„Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul. Memoir”, de Edith Eva Eger, este un volum parţial autobiografic, parţial ghid de procesare a traumelor. Eger avea 16 când ea şi familia ei au fost trimişi la Auschwitz. După ce a trecut prin mai multe evenimente teribile, s-a mutat în SUA, unde a devenit terapeut.

„The Ride of a Lifetime” este cartea lui Bob Iger, fostul CEO al Disney până în februarie anul acesta. Bill Gates spune că este una dintre cele mai bune cărţi de business pe care le-a citit în ultimii ani. Iger explică în acest volum cum este să fii CEO al unei mari companii, dar textul este şi unul relaxant.

„The Great Influenza”, de John M. Barry, apare pe lista de recomandări a lui Bill Gates în contextul în care omenirea trece printr-o pandemie. Volumul oferă posibilitatea unei comparaţii istorice cu pandemia de gripă spaniolă din 1918.

„Good Economics for Hard Times” este scris de Abhijit V. Banerjee şi Esther Duflo, recompensaţi cu premiul Nobel pentru economie anul trecut, „doi dintre cei mai deştepţi economişti” din lume, după cum spune Gates. Este un volum despre inegalitate şi diviziuni politice care se concentrează pe dezbateri actuale în ţări precum SUA.

Bill Gates a conceput şi o listă suplimentară de lectură, pe care a inclus „The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness”, de Andy Puddicombe, „Moonwalking with Einstein”, de Joshua Foer, „The Martian”, de Andy Weir, „A Gentleman in Moscow”, de Amor Towles, „The Rosie Trilogy”, de Graeme Simsion. Pe latura mai lejeră sunt cărţi precum „Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things that Happened”, de Allie Brosh, şi „What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions” şi „XKCD Volume 0”, de Randall Munroe.

Mediafax