Blocaj TOTAL al curselor aeriene în Israel

Karina Knapek/Intact Images

Premierul Netanyahu a ordonat oprirea tuturor zborurilor spre Israel după ce pasagerii unei curse de la New York nu au respectat decizia de carantinare obligatorie. Majoritatea pasagerilor care au venit cu un zbor special de la NY au plecat în taxi de la aeroportul Ben Gurion, deși trebuiau să fie direcționați spre hotelurile de carantină.

In Israel o treime din cazurile de infecție cu COVID-19 sunt de import, multe dintre ele la persoane care au venit din New York, menționează publicația Times of Israel.

Supravegherea măsurilor de carantinare este încredințată armatei, dar nu există prevederi legale foarte clare pentru aplicarea acțiunii, adaugă sursa citată..