Boris Johnson, acuzat de conflict de interese: Femeia de afaceri care ar fi implicată neagă că ar fi acceptat "favoruri"

Femeia de afaceri americană aflată în centrul acuzaţiilor de conflict de interese de care este suspectat premierul britanic Boris Johnson a negat că ar fi acceptat "favoruri" din partea acestuia, dar a refuzat să spună dacă a întreţinut sau nu o relaţie cu el, relatează luni AFP şi Press Association.



"N-am primit niciodată niciun fel de favoruri de la Boris", a subliniat Jennifer Arcuri în cursul unui interviu pe canalul ITV.



Femeia în vârstă de 34 de ani a refuzat să răspundă la întrebările insistente dacă a avut sau nu o relaţie cu actualul premier, argumentând mai ales prin aceea că nu vrea ca răspunsul ei să fie interpretat greşit şi asigurând că prezenţa sa la o serie de evenimente controversate s-a datorat faptului că are "gura mare" şi dispune de o "reţea vastă".



Ziarul britanic Sunday Times a scris la sfârşitul lui septembrie că Jennifer Arcuri, fost manechin american devenită femeie de afaceri, ar fi obţinut în total 126.000 de lire sterline (aproximativ 141.000 de euro) din bani publici şi a putut beneficia de un acces privilegiat la evenimente oficiale datorită legăturilor sale cu Boris Johnson. Premierul britanic a fost primar al Londrei între 2008 şi 2016.



În urma dezvăluirii acestui caz, administraţia regiunii metropolitane a Londrei (Greater London) a sesizat serviciul competent în materie - independentul Office for Police Conduct (IOPC) - pentru a evalua dacă este necesară deschiderea unei anchete penale împotriva fostului primar al Londrei.



Se pare că, datorită prieteniei sale cu Boris Johnson, Jennifer Arcuri a putut participa la misiuni comerciale şi a beneficiat de contracte de sponsorizare de care ea şi societăţile sale nu ar fi putut beneficia altfel, potrivit textului.



În cauză sunt un contract de sponsorizare din 2013 pentru o sumă de 10.000 lire sterline (11.200 euro) şi un altul de 1.500 de lire sterline (1.700 de euro) în 2014, de care a beneficiat compania sa Innotech. De asemenea, ea ar fi putut avea acces la evenimente în Singapore sau în Malaezia, ori la New York.



Potrivit Sunday Times, Jennifer Arcuri ar fi primit, de asemenea, 15.000 de lire sterline (circa 17.000 de euro) din fonduri guvernamentale în 2014 în cadrul programului destinat încurajării antreprenorilor străini să înfiinţeze societăţi în Regatul Unit şi a reuşit să obţină anul acesta 100.000 de lire sterline (112.000 de euro) din fonduri destinate companiilor britanice în timp ce se mutase în SUA.



Atât Boris Johnson, cât şi Jennifer Arcuri au contestat orice fel de nereguli.

AGERPRES