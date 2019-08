Boris Johnson ar putea convoca alegeri anticipate în primele zile după Brexit

Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate în zilele următoare datei Brexitului, dacă va pierde la o moţiune de cenzură ce ar putea fi introdusă de parlamentarii care se împotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit să iasă din UE, cu sau fără un acord cu Bruxelles-ul, scrie joi Financial Times, citat de Reuters.



Financial Times notează că unii colaboratori apropiaţi ai lui Johnson, care s-au exprimat sub acoperirea anonimatului, se aşteaptă ca la scurt timp după începerea sesiunii parlamentare (3 septembrie) guvernul să se confrunte în Camera Comunelor cu un vot de încredere.



''Nu îi putem opri să forţeze alegeri anticipate, dar noi controlăm calendarul, aşadar vom împinge data alegerilor după 31 octombrie'', afirmă unul dintre aceşti colaboratori ai şefului guvernului. Un altul nu a negat posibilitatea ca anticipatele să se desfăşoare la începutului lunii noiembrie.



Noul premier conservator Boris Johnson a afirmat în mod repetat că nu va accepta nicio nouă amânare a ieşirii din UE dincolo de data de 31 octombrie, indiferent dacă blocul comunitar va accepta sau nu revizuirea acordului privind Brexitul convenit cu fostul premier Theresa May, dar respins de trei ori de Camera Comunelor, ceea ce a condus la amânarea succesivă a datei Brexitului.



În ultima sa declaraţie, dată tot joi, Boris Johnson le-a cerut deputaţilor să sprijine ieşirea din UE pe 31 octombrie, pentru a pune în practică rezultatul referendumului din 2016. Întrebat de jurnalişti despre perspectiva de a pierde la o moţiune de cenzură şi despre întârzierea organizării anticipatelor după Brexit, el a răspuns: ''Vom părăsi UE pe 31 octombrie, pentru aceasta au votat oamenii din această ţară''.



Partidul său este divizat între parlamentarii care doresc o ruptură clară de UE şi cei care doresc un acord privind Brexitul care să menţină relaţii cât mai apropiate cu blocul comunitar. Aceştia din urmă ar putea vota o moţiune de cenzură împotriva noului premier, alături de opoziţia laburistă şi de liberal-democraţi. Partidul Conservator şi aliatul său nord-irlandez DUP au în prezent o majoritate de un singur vot în Camera Comunelor.

AGERPRES