Boris Johnson declară război imigranților

ORESTIS PANAGIOTOU/EPA

Șeful executivului de la Londra, Boris Johnson, a promis să reducă nivelul imigrației, dacă Partidul Conservator, pe care îl conduce, va câștiga alegerile parlametare din 12 decembrie. Cu toate acestea, el pare dispus să-i lase încă să lucreze pe teritoriul britanic pe imigranții calificați. Concomitent, Partidul Conservator neagă vehement acuzațiile potrivit cărora și-ar fi finanțat campania cu bani de la Moscova.

„Numărul imigranţilor se va reduce pentru că noi vom putea să controlăm sistemul în felul acesta. Şi nu cred că este corect să avem o abordare lipsită de control şi de limite în acest domeniu”, a declarat premierul Boris Johnson pentru postul de televiziune Sky News, într-o afirmație citată de Reuters. El a insistat apoi în câteva rânduri asupra faptului că se va axa asupra scăderii drastice a nivelului imigrației. Cu toate acestea, Johnson a menționat că, în linii mari, nu se opune ideii ca, în Marea Britanie, să continue să sosească și să lucreze străini, însă într-o proporție limitată. Potrivit șefului executivului de la Londra, prioritatea o vor avea imigranții calificați, care „pot aduce o contribuție reală” la dezvoltarea economiei din Regatul Unit. În altă ordine de idei, Boris Johnson a dat asigurări că, după Brexit, nu vor exista controale frontaliere şi nici taxe vamale între provincia Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii, un subiect extrem de controversat încă de la începutul campaniei electorale. „Singurele controale care vor exista vor fi efectuate asupra bunurilor venite din Marea Britanie via Irlanda de Nord cu destinaţia Republica Irlanda”, a precizat el. În final, șeful guvernului a spus că se va bate pentru fiecare vot până la alegerile parlamentare din 12 decembrie, într-un moment în care avansul formațiunii sale politice în fața Partidului Laburist se reduce. Liderul conservator, instalat la conducerea guvernului în luna iulie, a refuzat să spună însă dacă va demisiona în cazul în care Partidul Conservator nu va obţine o majoritate absolută. Potrivit publicației „The Guardian”, care a examinat rezultatele mai multor sondaje, conservatorii încă ar avea un avans de 11 procente în faţa laburiştilor, mai exact 43% faţă de 32% din intenţiile de vot ale electoratului. Scrutinul din 2017 s-a dovedit dezastruos pentru Partidul Conservator, formaţiune condusă la acea vreme de fostul premier Theresa May, conservatorii pierzând majoritatea în parlament. Decizia Theresei May de a convoca alegeri anticipate, în speranţa consolidării majorităţii sale, a lăsat guvernul de la Londra fără posibilitatea de a-şi asigura sprijinul parlamentar pentru acordul de Brexit, negociat cu UE.

Fără bani de la ruși

Tot ieri, ministrul Securității, Brandon Lewis, a declarat pe un ton categoric că Partidul Conservator nu și-a finanțat campania electorală cu banii rușilor. Întrebat de BBC dacă formaţiunea politică din care face parte a folosit fonduri ruse în finanţarea campaniei pentru alegerile din 12 decembrie, Lewis a răspuns: „Nu! Fondurile pentru Partidul Conservator vin de la oameni care sunt declaraţi la Comisia Electorală şi sunt cetăţeni britanici”. Conform legislației britanice, partidele politice nu au voie să primească donații de la cetățenii străini.

