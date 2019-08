Boris Johnson: Negocierile privind Brexitul pot dura până în ultimul minut al zilei de 31 octombrie

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni, la finalul summitului G7 de la Biarritz (sud-vestul Franţei), puţin mai optimist cu privire la posibilitatea de a ajunge la un acord asupra viitoarei ieşiri a Regatului Unit din Uniunea Europeană, transmit AFP şi Reuters.



''Sunt puţin mai optimist'', a spus Johnson, după ce s-a întâlnit cu diverşi lideri la Biarritz.



''Va fi dificil. Există un dezacord profund'' între Londra şi UE, a recunoscut şeful executivului britanic.



El s-a declarat pregătit pentru negocieri cu Uniunea Europeană privind Brexitul chiar dacă acestea ar dura până în ultimul minut înainte de expirarea datei de 31 octombrie, subliniind că, dacă este necesar, va lua decizia de a părăsi blocul comunitar fără un acord.



Pe de altă parte, Boris Johnson a declarat că nu doreşte încheierea rapidă a unui acord comercial cu SUA dacă acesta nu va maximiza oportunităţile pentru ţara sa. El a asigurat de asemenea că preşedintele american Donald Trump nu a pus presiuni asupra lui privind compania chineză Huawei, pe care liderul de la Casa Albă o doreşte exclusă din contractele privind reţelele 5G.



Vorbind la rândul său despre discuţiile avute cu Boris Johnson, preşedintele american s-a referit la simpatia care există între ei. ''De aproape şase ani îl aştept să devină prim-ministru. I-am spus: ''de ce ţi-a trebuit atât de mult timp ?'', a declarat Trump la conferinţa de presă ulterioară summitului.



Boris Johnson s-a angajat să scoată Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar dacă Londra şi Bruxellesul nu încheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de Uniunea Europeană şi fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic.



Principalul punct de divergenţă este aşa-numita ''plasă de siguranţă'', clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Boris Johnson a cerut din nou şi la acest summit eliminarea clauzei privind ''plasa de siguranţă'', solicitare respinsă de UE.



De asemenea, între Londra şi Bruxelles există opinii diferite şi în legătură cu piaţa unică europeană.

AGERPRES