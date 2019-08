Brazilia respinge ajutorul propus de G7 pentru combaterea incendiilor din Amazonia

Brazilia respinge ajutorul propus de statele din G7 pentru combatarea incendiilor din Amazonia, a anunţat şeful de cabinet al preşedintelui Jair Bolsonaro, cerându-i preşedintelui francez Emmanuel Macron să se ocupe de 'coloniile lui' şi ironizându-l pentru incendiul de la catedrala pariziană Notre-Dame, transmite AFP.



'Le mulţumim, dar aceste mijloace ar fi poate mai pertinente pentru reîmpădurirea Europei', a replicat Onyx Lorenzoni, şeful de cabinet al lui Bolsonaro, pe un blog al platformei de informaţii G1, declaraţiile sale fiind confirmate ulterior pentru AFP de preşedinţia braziliană.



Luni, la Biarritz, preşedintele francez a anunţat că G7 a convenit un plan de ajutor 'de cel puţin 30 milioane de dolari' pentru reîmpădurirea Amazoniei, plan ce va fi finalizat în cursul Adunării Generale a ONU la sfârşitul lui septembrie.



'Macron nu reuşeşte nici măcar să evite un incendiu previzibil într-o biserică ce face parte din patrimoniul mondial, şi vrea să dea lecţii ţării noastre?', s-a întrebat Lorenzoni. 'El are multe de făcut acasă la el şi în coloniile franceze', a adăugat şeful de cabinet, făcând referire la departamentele şi teritoriile de peste mări ale Franţei, printre care se numără şi Guyana, vecină cu Brazilia şi care cuprinde o mică parte din pădurea amazoniană.



'Brazilia este o naţiune democratică, liberă şi care nu a avut niciodată comportamente colonialiste şi imperialiste cum este poate obiectivul francezului Macron. De altminteri, cu un nivel puternic de respingere pe plan intern', a mai afirmat Lorenzoni.



Anterior, ministrul brazilian al mediului, Ricardo Salles, afirmase că ajutorul propus de G7 este 'binevenit'. A urmat însă o reuniunea a preşedintelui Bolsonaro cu câţiva miniştri, iar şeful său de cabinet a schimbat tonul.



'Nimeni nu are nevoie de o nouă iniţiativă cu privire la Amazonia', a declarat şi ministrul de externe Ernesto Araujo, arătând că există deja mecanisme, sub egida Convenţiei ONU privind schimbările climatice, 'pentru finanţarea luptei împotriva despăduririi şi pentru reîmpădurire'.



Bolsonaro a criticat chiar el iniţiativa omologului francez, postând pe Twitter luni: 'Nu putem accepta ca un preşedinte, Macron, să lanseze atacuri deplasate şi gratuite contra Amazoniei, nici să-şi deghizeze intenţiile în spatele unei 'alianţe' a statelor G7 pentru a 'salva' Amazonia, ca şi când ar fi o colonie'.

AGERPRES