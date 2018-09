Brexit: Boris Johnson a lansat o nouă ofensivă împotriva premierului Theresa May

Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson a lansat luni o nouă ofensivă împotriva şefei guvernului britanic Theresa May, pe fondul existenţei unor zvonuri privind aspiraţia sa de a o înlătura pentru a prelua conducerea Partidului Conservator, divizat cu 200 de zile înainte de Brexit, informează AFP.



Boris Johnson, susţinător al unei rupturi ferme de Uniunea Europeană (UE), i-a cerut Theresei May să promită că nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice să se relanseze după ieşirea din UE, invitând-o să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump.



"A venit momentul pentru acest guvern conservator să arate cum o Mare Britanie post-Brexit se va traduce printr-o economie fericită şi dinamică", a scris Johnson într-un articol pentru săptămânalul Daily Telegraph.



Aceste cuvinte "nu vor pune câtuşi de puţin capăt zvonurilor conform cărora el (Boris Johnson) se pregăteşte să preia conducerea Partidului Conservator", analizează cotidianul.



Duminică, Boris Johnson a criticat-o deja pe May, comparând proiectul ei pentru Brexit, "planul de la Chequers", cu "o centură explozibilă" ataşată Marii Britanii şi al cărei "detonator i-a fost predat Uniunii Europene". Aceste cuvinte au provocat un şoc, inclusiv în cadrul Partidului Conservator, secretarul de stat pentru afaceri externe Alan Duncan estimând că ele constituie "unul dintre momentele cele mai dezolante din politica modernă britanică".



"Acesta nu este un limbaj pe care l-ar folosi un premier", a reacţionat luni purtătorul de cuvânt al Theresei May în cadrul unui briefing de presă, refuzând să facă alte declaraţii asupra acestui articol "pentru a nu-l alimenta". În ceea ce priveşte planul de la Chequers, "acesta este singurul plan pe masă care va corespunde dorinţei britanicilor şi care va evita în acelaşi timp o frontieră dură în Irlanda de Nord", a adăugat purtătorul de cuvânt.



Atacurile virulente ale lui Boris Johnson împotriva Theresei May sunt interpretate de unii dintre detractorii săi drept o tentativă de a deturna atenţia presei britanice de la divorţul său cauzat de presupusele sale infidelităţi.AGERPRES