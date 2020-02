Brexit: Boris Johnson dorește un acord cu UE după modelul canadian

Premierul britanic Boris Johnson a declarat că doreşte să negocieze cu Uniunea Europeană un acord comercial similar celui încheiat de blocul comunitar cu Canada (CETA), susţinând că pentru un astfel de acord nu este nevoie ca Regatul Unit să se supună ''la toată panoplia'' de reguli comunitare cerute de Bruxelles.



Într-un discurs susţinut la Londra în faţa ambasadorilor şi unor oameni de afaceri, Johnson a subliniat că doreşte să încheie cu UE o serie de acorduri care să acopere comerţul bilateral, pescuitul, cooperarea în domeniul securităţii interne şi mai multe acorduri tehnice care să acopere domenii specifice, precum aviaţia civilă şi cooperarea în sectorul nuclear.



El a adăugat că, dacă nu reuşeşte să obţină un acord de liber schimb cu UE, atunci comerţul bilateral al Regatului Unit cu statele UE s-ar putea face în baza acordului de retragere semnat anul trecut sau în baza unui tratat asemănător celui pe care blocul comunitar îl negociază cu Australia.



''Ni s-a spus adesea că trebuie să alegem între un acces deplin pe piaţa UE, acceptând normele şi instanţele ei, după modelul Norvegiei, sau un tratat ambiţios de liber schimb care deschide pieţele şi evită toată panoplia de reglementări comunitare, după exemplul Canadei'', a explicat şeful executivului de la Londra.



''Am ales: dorim un tratat de liber schimb similar celui (încheiat de UE) cu Canada, dar, în situaţia improbabilă în care nu vom reuşi, atunci comerţul nostru va trebui să se bazeze pe actualul acord de retragere din UE'', a precizat Johnson.



În opinia sa, aceasta nu înseamnă o alegere între ''un acord sau fără acord'' la finalul perioadei de tranziţie post-Brexit (31 decembrie 2020), ci o relaţie comercială cu UE comparabilă celei pe care blocul comunitar o are cu Canada ''sau mai degrabă cu Australia''.



Premierul britanic a mai menţionat că încheierea unui acord cu UE până la sfârşitul acestui an este o ''certitudine absolută'', respingând astfel din nou o eventuală prelungire a perioadei de tranziţie post-Brexit, sugerată de oficiali europeni şi în care Regatul Unit continuă să aplice normele comunitare. ''Regatul Unit părăseşte piaţa unică şi uniunea vamală la sfârşitul acestui an şi mediul de afaceri trebuie să se pregătească pentru această realitate'', a insistat el.



Indiferent ce acord s-ar încheia cu UE acesta nu va include ''nicio aliniere reglementară, nicio jurisdicţie a Curţii de Justiţie a UE care să prevaleze în faţa legilor britanice, sau un control supranaţional în vreun domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte frontierele britanice sau politica privind imigraţia'', a mai precizat el în discursul prin care şi-a schiţat poziţia pentru negocierile privind viitoarea relaţie a ţării sale cu UE şi în care a evitat să pronunţe cuvântul ''Brexit''.



Întrebat de un jurnalist dacă acest cuvânt este acum ''interzis'', Boris Johnson a răspuns: ''Nu este interzis, pur şi simplu s-a terminat, s-a produs (...) este ca Big Bang-ul sau cucerirea normandă, este tot mai departe în urma noastră în istorie''.

AGERPRES