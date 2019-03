Brexit: Camera Comunelor votează trei amendamente privind procesul retragerii din UE

Parlamentarii britanici urmează să se pronunţe luni seara prin vot asupra a trei propuneri privind următorii paşi recomandaţi premierului Theresa May în procesul retragerii Regatului Unit din UE, a anunţat preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, care a selectat cele trei amendamente, transmite agenţia Reuters.



Primul amendament propune ca miercuri să se desfăşoare un vot prin care să fie schimbate regulile parlamentare astfel încât deputaţii să aibă timp să dezbată şi să se pronunţe prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor căi alternative în procesul Brexitului, cum ar fi organizarea unui al doilea referendum sau rămânerea în uniunea vamală a UE.



Al doilea amendament, propus de opoziţia laburistă, cere guvernului să le dea deputaţilor suficient timp pentru a găsi o majoritate pentru o abordare diferită a Brexitului.



Ultimul amendament menţionează că dacă cu o săptămână înaintea datei retragerii din UE nu există un acord, guvernul trebuie să ceară parlamentului fie să aprobe un Brexit fără acord (no deal), fie să încerce să obţină o amânare suplimentară a datei Brexitului, pentru a preveni un ''no deal'' şi pentru a oferi legislativului timp să determine o cale diferită de urmat.



Liderii europeni au propus joi Regatului Unit două opţiuni pentru amânarea Brexit-ului după data prevăzută iniţial, 29 martie. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna aceasta acordul încheiat în noiembrie, cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai. În cazul unei noi respingeri de către parlamentul britanic, liderii europeni vor accepta o amânare până la 12 aprilie 2019, aşteptând ca Regatul Unit să indice calea de urmat înainte de această dată.



Premierul Theresa May a recunoscut luni că încă nu are suficient sprijin în Camera Comunelor pentru aprobarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, respins deja de două ori masiv la vot, prin urmare nu va supune deocamdată acest acord unui nou vot în legislativ. Ea s-a întâlnit şi cu liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, care şi-a confirmat poziţia de respingere a acordului, întrucât el doreşte ca Regatul Unit să menţină o relaţie mai apropiată cu UE, cum ar fi rămânerea Regatului Unit în uniunea vamală europeană, şi de asemenea excluderea scenariului unei ieşiri din UE fără un acord.



Dar tocmai o astfel de permanentizare a apartenenţei la uniunea vamală europeană, situaţie la care s-ar putea ajunge în virtutea clauzei de siguranţă (backstop) privind frontiera nord-irlandeză, i-a determinat pe deputaţii britanici eurosceptici să respingă acordul pe care Theresa May l-a convenit cu Bruxelles-ul. Liderii europeni au refuzat revizuirea respectivei clauze, iar asigurările lor nu i-au convins pe deputaţii britanici reticenţi faţă de acest mecanism de ''backstop''.

