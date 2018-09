Brexit continua sa faca valuri in Marea Britanie

La doi ani de la referendumul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ruptura creata in societate de acest subiect continua sa se adanceasca, scrie Times.

Votul din 2016 a fost ca lumina unui fulger care a aratat divizarea tarii si care a reusit, pentru un timp, sa-i scoata pe politicieni din starea de apatie. Dupa doi ani insa, furtuna nu s-a potolit, politicienii revenind la acuzatii reciproce inutile.

In opinia comentatorului de la FT, Marea Britanie este impartita in doua tabere antagoniste, dar liderii partidelor sunt mai degraba interesati de propriile probleme. Mai sunt doar cateva saptamani pana cand Londra ar urma sa semneze acordul cu UE, in conditiile in care Anglia traverseaza una dintre cele mai grave crize poltice din ultimul timp. Si nu exista nimeni capabil sa faca fata unei asemenea provocari, estimeaza FT.

Miercuri, parlamentarii vor reveni din vacanta si toata atentia se va indrepta in directia lor, dar cel mai important lucru al momentului este ca barierele sociale si culturale nu au disparut. Ultimele sondaje de opinia au aratat ca disensiunile legate de Brexit intre barbati si femei au sporit.

Conform informatiilor YouGov, 56% dintre femeile din Marea Britanie se pronunta in favoarea ramanerii in UE, fata de 44% care sunt impotriva, adica o diferenta de 12%. In tabara barbatilor, procentele sunt ceva mai mici: 51% nu vor ca Regatul Unit sa paraseasca UE, 49% fiind pentru Brexit. In urma cu doi ani, diferenta dintre unii si altii era minima, atat la femei, cat si la barbati.

In plus, 80% dintre femei considera ca procesul de iesire din UE s-a transformat in haos, 73% se declara convinse ca promisiunile politicienilor legate de Brexit nu vor fi niciodata indeplinite si numai 13% sunt de parere ca, dupa toate probabilitatile, Marea Britanie va obtine conditii avantajoase prin acordul cu UE.

In randul tinerilor predomina, in special, pozitiile proeuropene. Si este foarte putin probabil ca, in timp, aceste pareri sa se schimbe. Sociologul Peter Kellner a efectuat o analiza a datelor demografice si a ajuns la concluzia ca sustinatorii Brexit-ului devin mai putin cu 1000 de persoane in fiecare zi. Ceea ce inseamna ca, pana la sfarsitul anului, ei nu vor mai fi majoritari.