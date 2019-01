Brexit: Corbyn condiționează discuțiile cu May de renunțarea la „liniile roșii” și la varianta ieșirii fără un acord din UE

Liderul opoziţiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a confirmat joi că va intra în discuţii cu premierul Theresa May doar cu condiţia ca şefa guvernului să excludă din start opţiunea unei ieşiri fără acord din Uniunea Europeană, transmit Reuters şi AFP.



Theresa May 'pare pregătită să trimită ţara să se precipite spre marginea prăpastiei', a afirmat Corbyn, într-un discurs rostit în faţa unor activişti laburişti la Hastings, în sudul Angliei.



'Pentru a obţine un acord care poate aduna o majoritate în parlament, Theresa May trebuie să abandoneze liniile roşii şi să devină serioasă în privinţa propunerilor pentru viitor', a declarat liderul laburist.



'Guvernul a confirmat că ea nu va scoate de la masa negocierilor opţiunea ieşirii fără un acord', a continuat Corbyn.



'Prin urmare, îi spun din nou premierului: sunt cât se poate de dispus să discut, dar punctul de start pentru orice discuţii despre Brexit trebuie să fie acela că ameninţarea unui rezultat dezastruos fără acord este exclusă, eliminată de la masa negocierilor', a declarat Jeremy Corbyn.



El a mai afirmat că Partidul Laburist ar putea sprijini organizarea unui nou referendum dacă propunerile sale vor fi respinse de guvern şi scenariul unei ieşiri fără acord va deveni probabil.

AGERPRES