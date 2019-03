Brexit: Deputaţii britanici supun la vot opt "alternative"

Legislatorii britanici vor putea supune miercuri la vot opt "alternative" la Brexit, în încercarea de a găsi o soluţie pentru ieşirea din impasul în care se află în acest moment demersurile de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, a indicat preşedintele Camerei comunelor, John Bercow, transmite Reuters.



Bercow a făcut acest anunţ după ce guvernul Theresei May a eşuat într-o tentativă de a opri desfăşurarea acestui vot, menţionează dpa.



Deputaţii din Camera Comunelor s-au pronunţat cu 331 la 287 în favoarea unei moţiuni care să le permită supunerea la vot a unor posibile alternative la acordul de Brexit convenit de guvernul May cu UE. Executivul se opusese acestei moţiuni, afirmând că organizarea unui astfel de vot ar crea un "precedent periculos".



Între alternativele supuse acestui vot cu caracter "indicator" se numără retragerea fără acord la 12 aprilie, încercarea de a obţine un acord privind "piaţa comună 2.0", cuprinzând apartenenţa la piaţa unică şi un aranjament vamal, precum şi un plan de convocare a unui vot public pentru aprobarea acordului de Brexit.



Rezultatul votului privind eventualele alternative de Brexit urmează să fie anunţate după încheierea dezbaterii, la ora 21.00 GMT, a menţionat John Bercow.



Acesta a insistat totodată, evocând informaţiile că May ar avea în vedere organizarea unui al treilea vot în legislativ asupra acordului de Brexit joi sau vineri, că nu va fi de acord cu acest lucru decât dacă va fi vorba de un acord semnificativ diferit de cel respins deja de două ori de deputaţi.

