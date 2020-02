Brexit. Emmanuel Macron se va duce la Londra, în iunie

Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa la Londra în iunie, după cum a anunţat chiar el într-o scrisoare adresată poporului britanic şi publicată sâmbătă în Times, la câteva ore după ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează AFP.



În această scrisoare, redactată în limba engleză şi adresată "iubiţilor prieteni britanici" şi în special "milioanelor de britanici (...) care păstrează un ataşament profund Uniunii Europene", Emmanuel Macron îşi împărtăşeşte "profunda tristeţe" cu privire la ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană şi încearcă totodată să explice de ce Franţa a fost dură în cadrul negocierilor privind Brexit-ul.



"Am ţinut să apăr principiile existenţiale de funcţionare ale Uniunii Europene. Dar niciodată Franţa şi poporul francez şi, cred că pot s-o afirm, niciun alt popor din Europa nu au fost animate de un spirit revanşard sau punitiv".



Fiind vorba despre "relaţia viitoare" între UE şi Regatul Unit, Emmanuel Macron avertizează că "nu putem permite crearea unei concurenţe nefaste". "Între ţările noastre, în particular, doresc să deschid un nou capitol, întemeiat pe forţa legăturilor noastre inegale", a continuat preşedintele francez.



Amintind că Franţa va marca în acest an 80 de ani de la apelul din 18 iunie al generalului Gaulle, Macron a insistat că "francezii ştiu cât le datorează britanicilor, care au permis Republicii să trăiască".



"Voi veni la Londra, în luna iunie, pentru a acorda acestui oraş Legiunea de onoare, în semn de omagiu faţă de curajul imens al unei întregi ţări, al unui întreg popor", a continuat el, exprimându-şi speranţa ca cele două ţări să-şi aprofundeze "cooperarea în domeniul apărării, securităţii şi serviciilor de informaţii".



Vineri, Macron declarase că ieşirea Regatului Unit din UE reprezintă un şoc şi un semnal de alarmă istoric pentru întreaga Europă.

AGERPRES