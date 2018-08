Brexit: Guvernul May lucreaza la un plan "B"

Desi considera destul de putin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, guvernul premierului Theresa May lucreaza intens la un plan "B", scrie The Guardian, evocand ultimele declaratii ale ministrului pentru comert, Liam Fox, potrivit caruia in pofida progreselor inregistrate in negocierile cu Bruxelles, Londra se indreapta tocmai spre un astfel de Brexit.

De altfel, surse guvernamentale, citate de The Guardian, sustin ca afirmatiile lui Fox sunt parte a unei strategii premeditate de sporire a temerilor legate de un "Brexit fara tratat", cu scopul de a determina Bruxelles sa abordeze cu un plus de indulgenta planul lui May de iesire din UE.

Potrivit The Guardian, guvernul britanic pare tot mai preocupat de determinarea Bruxelles-ului de a respecta "liniilor rosii" formulate de europeni. In aceste conditii, Fox crede ca eventualitatea unui Brexit fara acord este de 60-40, in pofida asigurarilor tuturor partilor ca pana in martie 2019 se va ajunge la o intelegere.

"EU trebuie sa decida daca este dispusa sa sacrifice interese economice reale de dragul unei ideologii imaculate", a lansat Fox, invinuind Bruxelles de incapatanare. In ajun, seful Bancii Angliei declarase ca lui i se pare "ingrijorator de ridicata" posibilitatea de a nu se gasi o solutie acceptabila si ca sistemul financiar se pregateste pentru un potential soc.