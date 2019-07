Brexit: Jeremy Hunt promite miliarde de lire pentru a atenua impactul unei ieşiri fără acord

Jeremy Hunt, candidat la succesiunea Theresei May, s-a angajat luni să cheltuiască miliarde de lire pentru a atenua impactul unei ieşiri fără acord din UE asupra economiei, însă a fost contrazis de ministrul de finanţe, relatează AFP.



Ca şi fostul primar al Londrei Boris Johnson, favorit în cursa pentru desemnarea noului lider al Partidului Conservator, ministrul afacerilor externe Jeremy Hunt se pregăteşte de un divorţ brutal cu Uniunea Europeană dacă nu se va ajunge la un acord până la finalul lui octombrie, chiar dacă acesta nu este "scenariul său preferat".



Luni, el a prezentat un plan de pregătire pentru această eventualitate, care prevede şi un fond de 6 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de euro) destinat sectoarelor agriculturii şi pescuitului "pentru a facilita tranziţia ieşirii din Uniunea Europeană onorându-ne angajamentele noastre internaţionale", a explicat el.



În plus, el vrea să anuleze concediile de vară în ministerele implicate în pregătirile pentru un "no deal".



La rândul său, Boris Johnson este gata să împrumute bani pentru a finanţa proiecte de infrastructură şi promite scăderi de impozite.



Pentru a-şi finanţa proiectele, cei doi candidaţi vor să se folosească de o rezervă de 26 de miliarde de lire puse deoparte de guvern pe fondul incertitudinii privind Brexitul.



Ministrul de finanţe Philip Hammond a avertizat totuşi că aceşti bani "nu vor putea fi folosiţi pentru cheltuieli adiţionale decât dacă părăsim UE printr-o tranziţie ordonată. Dacă nu va fi cazul, va trebui să facem totul pentru a acoperi gaura pe care un Brexit fără acord o va lăsa în finanţele publice", a postat el luni pe Twitter.



Devansat de concurentul său în sondajele de opinie, Jeremy Hunt spune că atuul său este seriozitatea, spre deosebire de Boris Johnson, şi se prezintă drept "cel mai bine plasat" pentru a renegocia un acord de ieşire.



"Nu putem părăsi Uniunea Europeană sperând la un miracol. Ne trebuie un plan", a delcarat Hunt.



Dacă va fi ales prim-ministru, Hunt îşi va da termen până pe 30 septembrie pentru a afla dacă există o "şansă realistă de a încheia un nou acord" cu UE. Dacă nu este cazul, el va înceta imediat toate discuţiile cu UE şi va concentra "toată atenţia ţării asupra pregătirilor pentru o ieşire fără acord".

AGERPRES