Brexit: May şi Merkel au convenit asupra importanţei unei retrageri "ordonate" din UE

Premierul britanic Theresa May şi cancelarul german Angela Merkel au căzut de acord marţi că Marea Britanie trebuie să plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeană, a anunţat Downing Street, într-un comunicat citat de dpa. Surse ale agenţiei au menţionat că Merkel consideră posibilă o amânare a Brexitului până la începutul lui 2020.



May şi Merkel au discutat la Berlin timp de o oră şi jumătate despre solicitarea Marii Britanii de a amâna Brexitul până la 30 iunie, cu opţiunea scurtării acestui termen în cazul în care şefa guvernului de la Londra reuşeşte să convingă parlamentul britanic să aprobe între timp acordul de Brexit încheiat cu UE.



"Premierul a prezentat măsurile pe care le ia guvernul pentru a încheia cu succes procesul de Brexit şi a informat-o pe cancelara Merkel în legătură cu discuţiile care au loc cu opoziţia", se precizează în comunicatul de la Downing Street.



Cele două lidere "au convenit asupra importanţei de a asigura o retragere ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană", se mai arată în comunicat, care menţionează de asemenea că pe agenda convorbirilor de la Berlin s-au mai aflat situaţia din Yemen şi cea din Libia.



După discuţiile de la Berlin, Theresa May a plecat către Paris, pentru a purta o nouă rundă de convorbiri consacrate procesului de Brexit cu preşedintele francez Emmanuel Macron.



În paralel, surse ale dpa au indicat că, în opinia lui Merkel, este posibilă o amânare a retragerii Marii Britanii din blocul comunitar până la începutul lui 2020.



Angela Merkel a afirmat că summitul special al UE care are loc miercuri se va concentra asupra unei aşa-zise "flexibilizări" a datei de retragere, au declarat pentru dpa participanţi la o reuniune a grupului parlamentar al Uniunii Creştin Democrate (CDU), partidul cancelarului german.



Merkel a spus că UE se află într-o "situaţie istorică" şi că un Brexit ordonat, adică unul cu acord, este în interesul Germaniei, au adăugat sursele.



Conform acestora, cancelarul german a transmis că porneşte de la premisa că legislatorii britanici vor accepta decizia care va fi luată la summitul UE de miercuri.

AGERPRES