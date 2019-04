Brexit: Negociatorul șef al UE spune că au mai rămas doar trei variante

Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană fără niciun acord este tot mai probabilă, a apreciat marţi negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, citat de Reuters.



"În ultimele zile, un scenariu fără acord a devenit mai plauzibil, dar încă mai putem spera să îl evităm", a declarat reprezentantul UE la tratativele pentru Brexit.



El a adăugat că Bruxellesul este dispus să accepte rămânerea britanicilor într-o uniune vamală sau într-o relaţie similară celei pe care Uniunea Europeană o are cu Norvegia.



Potrivit lui Barnier, după ce parlamentul de la Londra a respins toate alternativele la acordul negociat de premierul Theresa May, Regatul Unit are trei opţiuni înainte de 12 aprilie, data ieşirii din UE: să accepte acordul, să se retragă fără niciun acord, sau să solicite o amânare de lungă durată a Brexit-ului. Cea de-a treia opţiune ar presupune organizarea de alegeri europarlamentare în Regatul Unit, în mai, a precizat negociatorul şef al UE.

AGERPRES