Brexit: O amânare nu ar avea „sens” în această etapă

O amânare a datei pentru Brexit, programat la 29 martie, nu ar avea 'sens', atât timp cât această opţiune nu are majoritatea în parlamentul britanic, a apreciat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas, citat de AFP.



O eventuală amânare 'are sens numai dacă există şi o modalitate de a se ajunge la un acord între UE şi Marea Britanie, iar, pentru moment, aceasta nu este o opinie majoritară în parlamentul britanic', a afirmat şeful diplomaţiei germane la postul de radio Deutschland Funk.



Premierul britanic Theresa May declarase luni că data ieşirii Marii Britanii din UE nu ar trebui amânată, dar nu a exclus complet o astfel de variantă.



Heiko Maas a pus la îndoială necesitatea de a renegocia acordul cu Uniunea Europeană, subliniind că un 'compromis' a fost deja cu greu negociat.



El a avertizat de asemenea faţă de o eventuală cădere a guvernului Theresei May, vizat de o moţiune de cenzură ce va fi supusă votului miercuri seara. 'Pentru negocieri, avem nevoie de un guvern stabil', a spus ministrul social-democrat (SPD).



În Camera Comunelor, acordul încheiat de şefa conservatorilor cu Bruxellesul nu a obţinut decât 202 de voturi favorabile, faţă de 432 contra, cea mai grea înfrângere suferită de un lider britanic din anii 1920. Acest vot istoric a aruncat Marea Britanie într-o stare de confuzie cu privire la viitorul său, cu două luni şi jumătate înainte de Brexit, notează AFP.

