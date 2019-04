Brexit: Premierul britanic Theresa May se va deplasa marţi la Berlin şi Paris

Premierul britanic Theresa May se va deplasa marţi la Berlin şi apoi la Paris, în încercarea de a-i convinge pe cancelarul federal german Angela Merkel şi pe preşedintele francez Emmanuel Macron, în ajunul unui summit al UE, să amâne din nou data Brexitului, prevăzută în prezent pentru 12 aprilie, informează AFP.



"Există motive întemeiate pentru a purta discuţii, în condiţiile în care Marea Britanie şi cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se află într-o situaţie dificilă, arzătoare", a subliniat purtătorul de cuvânt al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anunţând etapa germană a vizitei. "Cei 27 trebuie să rămână uniţi atunci când vor lua o decizie, fie că vor accepta sau nu propunerea premierului (britanic) privind o nouă amânare", a adăugat el.



La scurt timp după declaraţia lui Seibert, Preşedinţia franceză a anunţat că Emmanuel Macron o va primi pe Theresa May marţi, la orele 18:00 (16:00 GMT).



Un purtător de cuvânt al Downing Street 10 a declarat luni că şefa guvernului mai speră să vorbească prin telefon şi cu alţi lideri europeni înainte de summitul de miercuri, relatează EFE.



Cu patru zile înainte de data prevăzută pentru Brexit şi după o primă amânare, şefa guvernului britanic încă mai luptă pentru a scoate ţara sa din UE cu un acord. Însă acel acord pe care ea îl propune şi care a fost negociat cu Bruxellesul a fost respins deja de trei ori de către parlamentarii britanici.



Pentru a-şi mai acorda timp, Theresa May le-a cerut liderilor UE o a doua amânare a Brexitului, până la 30 iunie, cu posibilitatea pentru Marea Britanie de a se retrage mai târziu dacă se va ajunge la un acord. Londra se pregăteşte deja să participe la alegerile europene, prevăzute pentru 23-26 mai, perspectivă pe care Theresa May o considera până recent "inacceptabilă".AGERPRES