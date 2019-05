Brexit: Tot mai mulţi politicieni britanici cer demisia premierului Theresa May

Premierul britanic Theresa May se confruntă cu tot mai multe voci care îi cer demisia, în condiţiile în care devine mai clar pe zi ce trece că documentul pe care îl va prezenta în Camera Comunelor la începutul lunii iunie referitor la Brexit nu are şanse de a obţine sprijinul parlamentar, notează miercuri BBC.



Mai mulţi membri ai cabinetului au declarat că Theresa May nu poate rămâne la conducerea executivului, în timp ce alţii au insistat că ea trebuie să-şi prezinte planul în parlament.



Şefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici că este nevoie de ''compromis din toate părţile''.



Marţi, Theresa May a anunţat că va include în proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeană cerinţa ca parlamentarii să voteze asupra organizării unui nou referendum pe tema Brexit. Totodată, ea a dat asigurări că Regatul Unit nu va ieşi din UE dacă acordul în acest sens nu întruneşte sprijinul politic al tuturor partidelor parlamentare.



Premierul a promis să stabilească un calendar pentru desemnarea unui nou lider după ce membrii Camerei Comunelor vor supune la vot noul său plan privind Brexitul, în săptămâna care începe cu 3 iunie.



Totuşi, unii parlamentari conservatori vor din nou să schimbe regulile partidului lor, astfel că fac demersuri pentru a o înlătura din funcţie pe Theresa May până la votul parlamentar de la începutul lui iunie, adaugă BBC.



Parlamentarul Tom Tugendhat, pe care mulţi analişti îl văd ca pe un posibil lider al Partidului Conservator, i-a solicitat miercuri Theresei May să demisioneze, explicând că încercările sale de a susţine Brexitul ''au eşuat''.



''Există o şansă să facem lucrurile corect şi să ieşim (din UE) într-o manieră ordonată. Dar acum este timpul ca prim-ministrul Theresa May să plece - şi asta fără nicio amânare. Ea trebuie să-şi anunţe demisia după alegerile europene de joi'', a spus Tugendhat.



La rândul său, Partidul Laburist a criticat noul plan al premierului May, liderul laburist Jeremy Corbyn afirmând că este vorba despre o ''versiune reambalată'' a acordului de retragere ce a fost deja respins de trei ori în Camera Comunelor.



"Niciun parlamentar laburist nu poate vota pentru un acord cu promisiunea unui prim-ministru care mai are doar zile în funcţie'', a adăugat Corbyn.



El a subliniat că problema Brexitului "a divizat societatea şi a otrăvit democraţia'' britanice, dar a susţinut că acordul Theresei May "nu reprezintă un compromis veritabil''.

