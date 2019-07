Brexit: Ursula von der Leyen se declară gata să acorde mai mult timp Marii Britanii

Germana Ursula von der Leyen, nominalizată pentru preşedinţia Comisiei Europene, s-a declarat miercuri gata să acorde mai mult timp Marii Britanii pentru ieşirea din Uniunea Europeană dacă Londra o va solicita, în cursul audierii sale de către grupul Verzilor în Parlamentul European, relatează AFP.



"Dacă Marea Britanie are nevoie de mai mult timp, sunt de acord să îi acord mai mult timp. Un Brexit fără acord ar fi catastrofal", a declarat ea după ce a fost întrebată despre acest lucru de o eurodeputată britanică.



Solicitarea trebuie să fie înaintată de guvernul britanic şi decizia trebuie să obţină aprobarea unanimă a şefilor de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre UE.



Aceasta s-ar putea lovi de refuzul preşedintelui francez Emmanuel Macron, notează AFP, care nu este de acord cu încă o amânare a divorţului prevăzut acum să aibă loc la 31 octombrie.



Ursula von der Leyen, aleasă de şefii de stat şi de guvern pentru a-i succeda lui Jean-Claude Juncker la preşedinţia Comisiei Europene de la 1 noiembrie, trebuie să obţină majoritatea de 374 de voturi în cadrul Parlamentului European pentru a fi confirmată. Votul este prevăzut să aibă loc săptămâna viitoare la Strasbourg.



În cursul audierii sale de către grupurile politice, Ursula von der Leyen şi-a exprimat dorinţa ca Marea Britanie să rămână în UE. Ea a apărat însă acordul de divorţ încheiat între cei 27 din UE şi Theresa May, respins în trei rânduri de Parlamentul Britanic. Cei 27 şi Parlamentul European refuză categoric să îl renegocieze.



"Brexitul nu este sfârşitul, ci începutul unei relaţii viitoare", a subliniat ea. "Este de o importanţă crucială să avem o bună cooperare", a adăugat ea.



"Avem un acord, (...) avem 'backstop'-ul (dispozitiv conceput pentru a evita o frontieră dură între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord). Cred că este un acord bun, dar este responsabilitatea voastră şi datoria voastră să rezolvaţi situaţia", a declarat ea adresându-se britanicilor, în primele afirmaţii despre Brexit de la desemnare.



Exprimându-şi speranţa privind o "evoluţie pozitivă", Von der Leyen a estimat că în caz de divorţ "modul şi tonul" acestei despărţiri sunt "cruciale".



Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea Theresei May, repetă că Marea Britanie va ieşi din UE, cu un acord de Brexit renegociat sau fără acord.

AGERPRES