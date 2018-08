Britanicul otravit cu Noviciok la Amesbury e tot mai rau!

Facebook

Britanicul Charles Rowley, victima otravirii cu Noviciok in orasul Amesbury, se simte tot mai rau in spitalul unde a fost internal din nou, in 18 august, informeaza Daily Mirror, citand declaratiile fratelui acestuia, Matthew Rowley.

"Tocmai am vorbit cu el la telefon. Judecand dupa vocea lui, cu certitudine e mai rau. MI-a spus ca nu isi poate misca mainile si picioarele. si ca vede in continuare dublu. Vorbeste incoerent, se simte bolnav si se hraneste cu dificultate", le-a spus el jurnalistilor.

Rowley se afla la sectia de terapie intensiva a spitalului din Salisbury, el fiind tratat cu antibiotice si i se fac analize de sange. Anterior, fratele lui Charles Rowley declarase aceleeasi publicatii ca mdicii suspecteaza o meningita, dar diagnosticul nu este definitiv si doctorii nu inteleg cum s-a ajuns aici.

Matthew este convins ca a doua internare a fratelui sau este o concesinta a otravirii si ca lucrurile nu ar fi luat o astfel de intorsatura daca, prima data, ar fi fost tinut in spital pana la vindecare completa.