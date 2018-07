Britanicul otrăvit cu Noviciok spune că agentul neurotoxic se afla într-o sticlă de parfum

Britanicul otrăvit cu agentul neurotoxic Noviciok a afirmat că substanţa care i-a omorât iubita şi care l-a dus într-o stare critică de sănătate, se afla într-o sticlă, care părea de parfum şi care era într-o cutie sigilată, potrivit The Guardian.

Charlie Rowley a povestit că iubita lui şi mama a trei copii, Dawn Sturgess, a început să se simtă rău la 15 minute după ce a folosit lichidul din sticlă pe încheieturi. Cutia în care se afla “parfumul” a fost găsită de Charlie în Parcul Elizabeth din Salisbury.

“Am o amintire cu ea în care îşi dădea cu lichidul pe încheieturi şi după le freca între ele”, a spus Charlie Rowley, într-un interviu pentru ITV News. “Cred că ăsta este modul în care l-a aplicat şi i s-a făcut ău. Cred că am intrat în contact cu substanţa când am pus capacul sticluţei. Am vărsat puţin pe mâini, dar m-am spălat după. Era o substanţă uleioasă, am mirosit-o şi nu mirosea a parfum. Se simţea uleios. M-am spălat şi nu m-am gândit la nimic. Totul s-a întâmplat foarte repede. “, a spus acesta.

“După 15 minute, Dawn a spus că avea o durere de cap. M-a întrebat dacă aveam vreo pastilă pentru dureri de cap. În timpul ăsta mi-a spus că se simte ciudat şi că are nevoie să se întindă în cadă. M-am dus în baie şi am găsit-o în cadă, îmbrăcată complet, într-o stare foarte rea”, a mai povestit Charlie.

Detectivii studiază dacă otrăvirea celor doi britanici, pe 30 iunie, are legătură cu otrăvirea spionului rus Serghei Skripal şi a fiicei sale, Iulia, în Salisbury, în luna martie. Experţii de la centrul de cercetare Porton Down, din Wiltshire, încearcă să stabilească dacă agentul neurotoxic face parte din acelaşi lot.

Dacă Rowley îşi aminteşte corect despre cutia de parfum sigilată, înseamnă că există posibilitatea ca agentul neurotoxic să fie prezent şi în alte părţi din Wiltshire.

“Am pierdut atât de multe. Mă simt foarte rău despre ce s-a întâmplat cu ea; este groaznic şi şocant. Încă eram sub medicaţie când mi-au spus de moartea ei. Nu cred că voi putea să trec vreodată peste”, a spus Charlie.