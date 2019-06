Bruxelles-ul se pregăteşte pentru revenirea lui Boris Johnson

Boris Johnson, favoritul cursei pentru succesiunea Theresei May la conducerea guvernului de la Londra, înainte de a deveni şef al diplomaţiei în ţara sa a fost corespondent al presei britanice la Bruxelles, unde nu a lăsat amintiri plăcute, scrie AFP miercuri într-un reportaj.



El este perceput în capitala europeană drept un oportunist care şi-a construit cariera cu relatări părtinitoare despre UE în timp ce era jurnalist, pentru ca apoi ca politician să-şi păcălească alegătorii la referendumul privind Brexitul.



Totuşi, dintre cei care l-au cunoscut de-a lungul deceniilor, unii nu exclud posibilitatea ca el să reuşească în final să încheie un acord privind Brexitul cu europenii pe care-i critică.



Avem două opinii, explică pentru AFP Pierre Sellal, fost reprezentant permanent al Franţei pe lângă UE, care l-a cunoscut pe Boris Johnson pe vremea când acesta era corespondent al Daily Telegraph la Bruxelles şi apoi ministru.



''Există cei care consideră că funcţia modifică persoana'' şi că, odată devenit prim-ministru, Boris Johnson îşi va schimba atitudinea, ''şi cei care consideră că personalitatea sa este aceeaşi pe care nici măcar conducerea Foreign Office nu a schimbat-o cu adevărat şi că el se va comporta ca întotdeauna'', detaliază diplomatul francez, care mai crede că răspunsul la această chestiune îl vom afla foarte repede dacă Johnson chiar devine premier.



Deocamdată acesta din urmă a promis că va cere modificări importante în acordul de retragere din UE negociat de premierul demisionar Theresa May şi că, în cazul unui refuz al liderilor europeni, va fi pregătit pentru un ''no deal'', adică un Brexit fără acord, o evoluţie nedorită de mediul de afaceri britanic.



Pascal Lamy, fostul director general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi fost şef de cabinet al preşedintelui Comisiei Europene Jacques Delors în anii '90, cunoaşte familia Johnson de pe vremea copilăriei petrecute de Boris la Bruxelles. El îşi aminteşte de terenul de tenis al familiei Johnson, care îi oferea tânărului Boris un anumit avantaj în relaţiile sociale. Pascal Lamy l-a întâlnit mai târziu pe acesta în sala de presă a Comisiei Europene, apoi i-a urmărit parcursul politic care l-a adus la primăria Londrei şi ulterior la conducerea diplomaţiei britanice.



Pascal Lamy crede că alegerea lui Boris Johnson de a poza în port-drapel al Brexitului ar ţine mai degrabă de calculele unui politician ambiţios decât de adevărate convingeri. Dacă îi succede Theresei May, ''odată ajuns acolo, obiectivul său va fi să rămână'' şi va urma o strategie în acest scop, spune fostul oficial european. Aşadar, ''odată ce i se va spune ''nu, ne pare rău'', dar acordul nu este renegociabil, îl văd revenind acasă afirmând: ''Ascultaţi, prieteni, trebuie să luăm o decizie şi cei care vor decide sunteţi voi!'', anticipează Lamy.



Alţii se tem însă că, dimpotrivă, poziţiile arogante ale lui Johnson nu vor conduce la o atitudine flexibilă din partea europenilor. ''Dacă el se comportă imediat la fel de agresiv cum a început să o facă prin solicitarea unei renegocieri, lucrurile vor evolua rapid rău'', iar ''rezultatul va fi precipitarea unei schimbări de spirit la Bruxelles pentru a grăbi ieşirea (Regatului Unit din UE), chiar şi fără un acord'', estimează Pierre Sellal.

AGERPRES