Bulgaria va termina în 2020 un gazoduct care va face legătura între Turcia şi Serbia

Preşedintele Parlamentului bulgar, Tsveta Karayancheva, a declarat miercuri că ţara vecină intenţionează să termine în 2020 construcţia gazoductului Balkan Stream, o ramură a gazoductului TurkStream care ar urma să transporte, în principal, gaze naturale ruseşti către Serbia, de la graniţa Bulgariei cu Turcia, transmite Itar Tass.



"În conformitate cu directivele europene, am început construcţia unei ramuri a TurkStream. Nu ocolim promisiunile pe care le-am făcut cetăţenilor noştri. În legătură cu aceasta am făcut modificări la strategia noastră energetică. Până la finele lui 2020, şi în deplină conformitate cu directivele europene, va fi finalizată construcţia unei conducte, denumită Balkan Stream, care va permite furnizarea de gaze către alte state europene", a declarat Tsveta Karayancheva cu ocazia unei întâlniri cu preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin.



Karayancheva a reamintit că Bulgaria trebuia să fie punctul de intrare al unui proiect nerealizat, cel al gazoductului South Stream. "Am fost forţaţi să încetăm implementarea acestui proiect, deoarece au fost identificate violări ale prevederilor celui de al treilea pachet de liberalizare a pieţei energetice", a precizat Tsveta Karayancheva.



În luna decembrie 2014, Rusia a anunţat că renunţă la proiectul gazoductului "South Stream", care urma să permită furnizarea de gaze naturale ruseşti spre Bulgaria, Serbia şi Ungaria, via Marea Neagră, în favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede construcţia unei conducte de gaze din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră.



Conducta TurkStream, construită în prezent între Rusia şi Turcia via Marea Neagră, face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina în livrările sale de gaze naturale spre Europa. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.



Grupul rus Gazprom trebuie să aleagă una din cele două posibile rute pentru cea de-a doua linie a TurkStream: prin Bulgaria sau Grecia. Până acum, gigantul rus nu a anunţat în mod oficial dacă a selectat vreuna dintre cele două rute.

