Bulgaria vrea să deschidă sezonul turistic estival la 1 iulie

Autorităţile bulgare vor să deschidă sezonul turistic estival la 1 iulie, în contextul crizei care afectează puternic acest sector de activitate, din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat ministrul turismului bulgar, Nikolina Anghelkova, transmite TASS.



"Criza din domeniul turismului are un caracter fără precedent. Este important să unim eforturile guvernului, autorităţilor locale şi reprezentanţilor businessului pentru a ieşi din această criză. Bulgaria are posibilităţi turistice bogate, de aceea sper că în final această criză ne va face pe toţi mai puternici. Din 15 iunie, şi posibil chiar mai devreme, vor începe pregătirile, iar de pe 1 iulie intenţionăm să deschidem sezonul turistic estival", a spus Anghelkova.



Aceasta a subliniat că turismul este o parte importantă a economiei bulgare, iar Bulgaria se va orienta în acest an spre dezvoltarea turismului intern. Demnitarul a declarat că ar putea fi înlesnit regimul de vize pentru turiștii din Turcia și Rusia.



Turismul a fost suspendat pe 17 martie, iar de pe 19 martie, la ordinul ministrului sănătăţii Kiril Ananiev, ţara şi-a închis frontierele pentru cetăţenii statelor afectate de coronavirus, inclusiv din UE, în afara celor care tranzitează teritoriul Bulgariei.



Hotelurile, restaurantele şi cafenelele din staţiunile Bulgariei vor funcţiona cu respectarea măsurilor antiepidemice.