Bundesbank: Economia germană nu va menţine probabil ritmul de creştere în trimestrul doi din 2019

Economia germană va pierde probabil din avânt în trimestrul doi din 2019, după un avans solid în primele trei luni ale anului, a anunţat luni Bundesbank (Banca Centrală a Germaniei), transmite Reuters.



Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni din 2019, datorită avansului mai ridicat înregistrat în domeniul construcţiilor şi al cheltuielilor gospodăriilor.



Economia germană a înregistrat o expansiune de 0,4% în primul trimestru din 2019, după o creştere zero în precedentele trei luni şi o contracţie a PIB de 0,2% în trimestrul al treilea din 2018, a anunţat Oficiul Federal de Statistică (Destatis). Datele sunt în linie cu estimările analiştilor. Comparativ cu primul trimestru din 2018, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,7% în primele trei luni din acest an, de asemenea în linie cu estimările analiştilor.



În raportul lunar publicat luni de Bundesbank se arată că redresarea din primul trimestru a fost determinată de "câţiva factori speciali", ceea ce înseamnă că economia s-ar putea confrunta cu dificultăţi în perioada aprilie-iunie 2019. Industria auto germană este afectată de cererea mai slabă pe plan global, iar vânzările de automobile ar putea înregistra anul acesta al doilea declin de la criza financiară, apreciază Banca Centrală a Germaniei.



În aprilie, Guvernul Germaniei a redus la jumătate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene în 2019, reflectând încetinirea din ce în ce mai accentuată din industrie, care afectează exporturile.



Executivul de la Berlin se aşteaptă o expansiune a economiei de 0,5% anul acesta. În ianuarie, autorităţile au înrăutăţit la 1% prognoza de creştere, de la un avans de 1,8% previzionat anterior.



Pentru anul viitor, Guvernul estimează o redresare a creşterii, până la 1,5%.



Şi principalele institute de cercetare economică din Germania şi-au redus la jumătate estimările privind creşterea ce va fi înregistrată de prima economie europeană în acest an şi au avertizat că ritmul de creştere ar putea să încetinească şi mai mult dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord.



În raportul lor bianual, cele cinci institute economice, Ifo (Munchen), DIW (Berlin), IfW, IWH (Halle) şi RWI (Essen), estimează că în acest an PIB-ul Germaniei va înregistra o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,9%, cât preconizau până acum.



Dacă încetinirea Germaniei se va înrăutăţi, vor creşte presiunile asupra Băncii Centrale Europene (BCE) pentru a oferi mai multe măsuri în vederea stimulării creşterii economiei zonei euro.



Germania a fost mult timp motorul economic al zonei euro, însă, la finele anului trecut, a evitat la limită intrarea în recesiune şi, pe ansamblul anului 2018, a înregistrat cel mai slab ritm de creştere din ultimii cinci ani.



Analiştii apreciază că avântul PIB-ului Germaniei încetineşte deoarece exportatorii sunt afectaţi de cererea globală mai slabă, disputele comerciale dintre SUA şi China şi Brexit. Aceste riscuri externe sunt parţial compensate de majorarea cheltuielilor de consum, sprijinite de piaţa solidă a forţei de muncă şi de ratele scăzute ale dobânzilor.

