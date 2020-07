Bursa de la Istanbul interzice unor bănci străine să parieze împotriva acțiunilor turcești

Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept

Bursa de la Istanbul a a anunțat că șase bănci străine, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch International, Barclays Bank Plc, Credit Suisse Group AG şi Wood & Co. nu mai au voie să efectueze operaţiuni de tip short-selling (vânzare în lipsă) cu acţiuni turceşti, timp de trei luni.



Anunțul survine la mai puţin de o săptămână după ce Autoritatea de Reglementare a Pieţelor de Capital din Turcia a eliminat o interdicţie privind vânzarea în lipsă a acţiunilor celor mai mari companii turceşti listate la bursă, relaxând o restricţie introdusă în octombrie 2019 pentru a proteja pieţele de capital locale de volatilitate, transmite Bloomberg.

Firma de clasificare a indicilor bursieri MSCI Inc. a avertizat, luna trecută, că ar putea demara o consultare pentru a reclasifica MSCI Turkey Index la statutul de piaţă de frontieră în lunile următoare, "dacă nivelul de accesibilitate, deja deteriorat, al pieţei de acţiuni se va înrăutăţi".

Investitorii avertizează că reclasificarea ar putea conduce la ieşiri semnificative de fonduri şi la deteriorarea reputaţiei Turciei.

Autorităţile de la Ankara i-au penalizat deja pe investitorii străini, după ce le-au limitat accesul la lira turcească şi le-au făcut mai dificilă tranzacţionarea de active turceşti.

La începutul anului, autoritatea de reglementare bancară din Turcia a interzis, pentru o scurtă perioadă, băncilor Citigroup, BNP Paribas şi UBS să mai facă tranzacţii cu lire.

Urmarea a crescut ieșirile de capital din țară, investitorii străini reducându-şi ponderea pe piaţa obligaţiunilor în lire până la un minim istoric de sub 5%. În ultimele 12 luni, investitorii străini au retras 4,4 miliarde dolari de pe piaţa de acţiuni din Turcia, cea mai mare valoare după 2015.



Vânzarea în lipsă (short-selling) permite unui investitor să vândă pe piaţă acţiuni pe care nu le are în proprietate la momentul efectuării tranzacţiei șipe care le-a împrumutat în prealabil, urmând ca, ulterior, să le răscumpere la un preţ mai mic, pentru a le da înapoi celui de la care le-a împrumutat. O acţiune vândută în lipsă la un preţ de 10 euro şi răscumpărată ulterior, când nu mai valorează decât 8 euro, aduce investitorului un câştig de 2 euro.



Vânzarea în lipsă (short selling) este o practică legală dar riscantă, fiind acuzată că provoacă căderea celor mai fragile acţiuni şi agravează instabilitatea pe pieţele financiare. Vânzarea în lipsă a fost interzisă în mai multe ţări ,în timpul crizei financiare din 2008 - 2009.