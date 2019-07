Campanie de salvare a migranților

Organizaţiile caritabile SOS-Mediterana şi Medici fără frontiere au anunţat duminică lansarea unei noi campanii de salvare a migranţilor în largul coastelor libiene, informează AFP şi dpa.



În cadrul acestei campanii, nava Ocean Viking, sub pavilion norvegian, urmează să ajungă la sfârşitul acestei luni în centrul Mediteranei, a precizat Medici fără frontiere (MSF) într-un comunicat.



Cofondatoarea SOS Mediterana, Sophie Beau, a făcut apel cu acest prilej la donaţii către noua misiune, estimând costul operaţional al acesteia la 14.000 de euro pe zi.



Nava are un echipaj format din 31 de persoane, este dotată cu o clinică medicală şi patru bărci de salvare de mare viteză, a menţionat MSF.



Anunţul survine în contextul în care o serie de alte operaţiuni private de salvare din ultima vreme au dus la confiscarea unor nave. S-a aflat recent în atenţie cazul Carolei Rackete, comandantă pe nava Sea-Watch 3, operată de o organizaţie caritabilă germană, care a dus 40 de migranţi pe insula italiană Lampedusa după mai mult de două săptămâni de stat pe mare, încălcând ordinele autorităţilor italiene de a nu intra în port. Femeia este acum anchetată penal în Italia.



Noua campanie a celor două organizaţii are loc la câteva luni după ce Aquarius, nava utilizată de SOS Mediterana timp de trei ani într-o operaţiune similară, timp în care a salvat 30.000 de migranţi naufragiaţi, a fost nevoită în decembrie să-şi înceteze activitatea, invocând o "campanie judiciară, administrativă şi politică dusă neîncetat de mai multe state europene".



Cel puţin 426 de migranţi au murit pe mare de la începutul acestui an în încercarea de a ajunge în Europa, sperând la o viaţă mai bună. Chiar duminică, garda de coastă greacă a anunţat că nava de croazieră Marella Discovery a salvat în apropiere de Peloponez 111 migranţi, inclusiv 33 de minori, care încercau să ajungă în Italia cu o barcă.

AGERPRES