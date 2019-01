Cancelarul Austriei, criticat dur chiar în plenul Parlamentului European

Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a fost criticat marţi în Parlamentul European pentru retragerea ţării sale din Pactul mondial al ONU cu privire la migraţii, în timpul preşedinţiei austriece a Uniunii Europene, transmite AFP.

"Nu am înţeles ce s-a întâmplat şi în continuare nu înţeleg", a declarat preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, într-o intervenţie în PE privind bilanţul preşedinţiei austriece a UE, în a doua jumătate a lui 2018.

Luarea de poziţie a lui Juncker l-a surprins pe Kurz, dar şi pe alţi membri ai Partidului Popular European (PPE), familia politică a celor doi lideri, mai ales că preşedintele CE îşi începuse intervenţia salutând un "bilanţ impresionant".

Juncker a nuanţat apoi, evocând "o excepţie notabilă: semnalele negative emise de preşedinţia austriacă în ce priveşte Pactul ONU pentru migraţii", "unica slăbiciune" a preşedinţiei austriece a UE. El a recunoscut apoi că a fost criticat pentru această luare de poziţie, însă a adăugat că "aceia care cred că remarca respectivă nu-şi are locul în această dezbatere se înşală".

Şi reprezentanta grupului socialist Maria Joao Rodriguez a criticat "statele care nu s-au raliat Pactului privind migraţiile, în trena guvernului austriac". "Nu înţelegem această atitudine", a spus deputata portugheză. "Aţi insultat întreaga Uniune Europeană", a acuzat copreşedinta Verzilor, Ska Keller. "Aţi acoperit de ruşine Uniunea Europeană refuzând semnarea acestui document", a subliniat şi eurodeputatul grec din Stânga Unită Europeană, Dimitrios Papadimoulis. "Nu sunt singurul care gândeşte astfel. A spus-o şi Jean Claude Juncker, dar în termeni mai politicoşi, pentru că faceţi parte din aceeaşi familie", a menţionat acesta.

Cancelarul austriac a participat la negocierea Pactului, dar a adoptat o poziţie ostilă, refuzând să-l semneze, sub presiunea partidului de extremă dreapta FPOe, membru al coaliţiei guvernamentale.

"O majoritate din Austria este împotrivă", a insistat eurodeputatul austriac Harald Vlimskz, membru al FPOe, în intervenţia sa în numele grupului eurosceptic Europa libertăţii şi democraţiei directe (EFDD).

Cinci ţări au votat împotriva Pactului ONU privind migraţiile - SUA, Ungaria, Republica Cehă, Polonia şi Israel -, iar 12 s-au abţinut - între care Austria -, la ratificarea documentului în Adunarea generală a ONU.

AGERPRES