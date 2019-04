Cancelarul Austriei spune că "nu există nici un motiv" pentru o altă prelungire a Brexitului

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat că ''nu există absolut nici un motiv'' pentru o altă prelungire a Brexitului, deoarece situaţia din parlamentul Marii Britanii nu s-a schimbat în mod esenţial, relatează Reuters şi DPA.



Premierul britanic, Theresa May, a indicat marţi că va cere o nouă amânare a termenului pentru a conveni cu liderul opoziţiei laburiste un acord de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, ea încercând astfel să iasă din impasul referitor la Brexit care i-a înfuriat pe mulţi din cadrul partidului său. Dna May a precizat că doreşte o altă prelungire scurtă, dincolo de data de 12 aprilie.



''Din punctul de vedere al situaţiei actuale, nu există absolut nici un motiv pentru o prelungire, de vreme ce haosul din Marea Britanie persistă. Nu există un plan B în măsură să fie susţinut de o majoritate în camera inferioară a parlamentului britanic'' (Camera Comunelor), a declarat Kurz într-o conferinţă de presă după reuniunea săptămânală a cabinetului său.



''Să-i ţinem pumnii Theresei May pentru eforturile sale, să sperăm că ea îi poate convinge pe membrii camerei inferioare a parlamentului şi că va găsi o cale de a evita în cele din urmă un Brexit dur'', a mai spus Kurz.



După ce a negociat un acord de retragere cu Marea Britanie, pe care membrii parlamentului de la Londra l-au respins de trei ori, opţiunile Bruxelles-ului sunt acum limitate, este de părere cancelarul austriac.



Kurz şi alţi lideri ai Uniunii Europene au spus în mod repetat că orice prelungire a Brexit-ului ar trebui să aibă un motiv clar definit şi nu doar de a câştiga timp.



''Noi am ajuns într-o situaţie în care Uniunea Europeană singură nu mai poate să facă prea mult (...) Mingea este acum în terenul camerei inferioare a parlamentului britanic'', a conchis cancelarul austriac.

