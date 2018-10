Candidat la alegerile din Afganistan, ucis într-un atac cu bomba

Un deputat candidat în alegerile legislative ce vor avea loc sâmbătă din Afganistan a fost ucis miercuri în explozia unei bombe la sediul său de campanie din oraşul Lashkar Gah, în provincia Helmand (sud), au anunţat oficiali locali, informează AFP.



"Deputatul Jabar Qahraman a fost ucis şi alte şapte persoane au fost rănite în explozia unei bombe ascunse sub o canapea", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al guvernatorului provinciei, Omar Zhwak.



Purtătorul de cuvânt al poliţiei a confirmat informaţia.



Omar Zhwak a precizat că deputatul avea o întâlnire cu susţinătorii săi atunci când a intervenit explozia. "Mai multe persoane au fost arestate în legătură cu explozia", a adăugat el.



Talibanii au revendicat imediat atentatul. "Jabar Qahraman a fost ucis într-o operaţiune a mujahedinilor în Helmand. Şase dintre gărzile sale de corp au fost rănite", se spune în mesajul talibanilor postat pe Twitter.



Qahraman, fost general al armatei afgane care a luptat împotriva talibanilor, este al zecelea candidat din alegerile legislative care a fost ucis, majoritatea în atacuri ţintite, potrivit Comisiei Electorale Independente (CEI) care organizează scrutinul. În afară de candidaţi, zeci de persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele luni în atacuri ale talibanilor şi grupării Stat Islamic (SI), în special în timpul unor reuniuni electorale.



Mai mult de 2.500 de candidaţi îşi dispută cele 249 de locuri din camera inferioară a parlamentului afgan. Circa 54.000 de poliţişti şi militari vor asigura securitatea în peste 5.000 de secţii de votare repartizate în zonele din Afganistan aflate sub controlul guvernului. Din raţiuni de securitate, în alte zone aflate sub controlul talibanilor, circa 2.000 de secţii de votare nu vor fi deschise.



Aproape nouă milioane de alegători sunt înscrişi pe listele electorale, însă participarea ar putea fi redusă din cauza temerilor privind comiterea de atentate.

AGRPRES