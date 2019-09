Cara Delevingne, cel mai bine plătit top model din Marea Britanie în 2018

Cara Delevingne a reuşit să o detroneze pe Kate Moss de pe primul loc al celor mai bine plătite top-modele din Marea Britanie, obţinând anul trecut de două mai mult decât "veterana" lumii modei britanice, relatează online ziarul spaniol ABC.



Cara Delevingne are o carieră îndelungată în lumea modei. Tânăra de 27 de ani se poate considera una din feţele cele mai cunoscute din lumea modei, multe mărci fiind dispuse să plătească sume importante pentru a dispune de imaginea lui Delevingne pentru campaniile lor.



Prin urmare nu este o surpriză că britanica a devenit el mai bine plătit top-model din Marea Britanie în 2018.



În topul 10 al celor mai bine plătite din lume două britanice se aflau pe această listă: Kate Moss, cu venituri de 9 milioane de lire şi Rosie Huntington-Whiteley, cu 8 milioane de lire, potrivit revistei Forbes. Totuşi Delevingne a reuşit să le detroneze pe cele două veterane, cu venituri de 21.500.000 de lire anul trecut.



Faptul de a fi obţinut să-şi dubleze veniturile faţă de una dintre marile sale rivale, precum Kate Moss, se datorează faptului că Delevingne şi-a diversificat faţetele profesionale.



Ea nu se dedică doar defilărilor de modă, ci şi cinematografiei, având propria compania Cara & Co.



Cara Delevingne este totodată directoare la Harvey White Properties Ltd, o firmă deţinută de tatăl ei. Toate aceste aspecte profesionale au ajutat-o pe Cara să-şi sporească veniturile, potrivit ABC.AGERPRES