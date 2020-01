Carlos Ghosn spune că a fost tratat ''brutal'' de procurorii japonezi

Fostul preşedinte al constructorului auto japonez Nissan, Carlos Ghosn, a declarat miercuri că a fost tratat "brutal" de procurorii japonezi, pe care i-a acuzat că s-au înţeles cu directorii Nissan pentru a-l înlătura de la conducerea companiei, transmite Reuters.



Cu prilejul primei sale apariţii publice după fuga spectaculoasă din Japonia, unde este acuzat de nereguli financiare, Carlos Ghosn a spus că nu a avut altă alegere decât să fugă din cauza acuzaţiilor "fără fundament" care i-au fost aduse şi pentru că nu avea încredere că va beneficia de un proces corect dacă va rămâne în Japonia.



Procurorii japonezi îl acuză pe Ghosn că a omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro, 44 miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani.



"M-am simţit ca un ostatic într-o ţară pe care am slujit-o timp de 17 ani", a spus Carlos Ghosn în faţa unui grup de jurnalişti. "Nu am fugit de justiţie, am scăpat de injustiţie şi de persecuţie", a continuat Ghosn, care a fost eliberat sub cauţiune în luna aprilie 2019, după ce a petrecut 130 de zile în închisoare.



Carlos Ghosn, în vârstă de 65 de ani, a denunţat un complot între oficialii Nissan şi autorităţile japoneze pentru a-l detrona într-un moment în care se pregătea să organizeze o fuziune între Nissan şi Renault. Ghosn a promis că va furniza documente care îi vor dovedi nevinovăţia şi a dat asigurări că se va prezenta în faţa mass media din întreaga lume pentru "a-şi spăla onoarea".



De asemenea, fostul preşedinte de la Nissan şi Renault a ţinut să sublinieze faptul că arestarea sa a adus grave deservicii alianţei Renault-Nissan. "Valoarea de piaţă a Nissan a scăzut cu peste 10 miliarde dolari după arestarea mea. În această perioadă capitalizarea companiei a scăzut cu peste 40 milioane de dolari pe zi...Situaţia nu este mai bună la Renault, a cărei valoare de piaţă a scăzut, după arestarea mea, cu cinci miliarde euro, ceea ce înseamnă o scădere de 20 milioane de euro pe zi", a susţinut Ghosn.



Începând din luna noiembrie 2018, când a fost arestat Ghosn, acţiunile Renault au pierdut 34% din valoare, iar titlurile Nissan au pierdut 38% din valoare.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile. AGERPRES