Carte-șoc: Trump e „monstrul lui Frankenstein”!

Președintele Donald Trump a fost victima tatălui său, Fred Trump Sr, care l-a „maltratat” în copilărie, provocându-i „o teroare care avea să-l marcheze toată viața”, susține nepoata liderului american, Mary Trump, într-o carte de memorii explozivă, așteptată de întreaga planetă, din care DailyMail.com a publicat extrase, în exclusivitate. De altfel, în carte, Donald este descris drept „monstrul lui Frankenstein”, iar Fred Sr este numit „doctorul Frankenstein”.

„Dragostea nu însemna nimic” pentru Fred Trump Sr, care cerea doar supunere totală, iar actualul președinte al SUA a fost obligat să i-o acorde, susține Mary Trump, psiholog de 55 de ani, fiica lui Fred Trump Jr, fratele mai mare al șefului Casei Albe, mort în 1981, după ce a pierdut lupta cu alcoolul. Donald a fost astfel „maltratat în copilărie” de tatăl său, „un sociopat de primă mână”, care era lipsit total de empatie, avea o înclinație spre minciună și o lipsă de interes pentru viața celor din jurul său, susține nepoata președintelui, citată de DailyMail.com. Mama lui Donald s-a îmbolnăvit când acesta avea doi ani, iar copilul „avea să depindă total” de un tată „care îl teroriza”, afirmă Mary. Fred Sr, care muncea 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână, l-a neglijat pe Donald, care „a suferit privări ce aveau să-i marcheze toată viața”, iar actualul președinte a devenit „monstrul lui Frankenstein”. Nepoata lui Trump crede că unchiul său nu este doar un „narcisist”, ci „îndeplinește și condițiile pentru a fi considerat un om cu tulburări de personalitate antisocială, manifestare care în forma sa cea mai agravantă este denumită, în general, sociopatie, dar care poate fi legată, de asemenea, de infracționalitatea cronică, de aroganță și de lipsa de respect pentru ceilalți”. „Donald ar putea îndeplini și o parte dintre criteriile pentru tulburare de personalitate dependentă”, mai scrie Mary, care a obținut doctoratul în psihologie clinică la Institutul Derner. Semnele sale ar fi incapacitatea de a-și asuma responsabilitatea sau disconfortul de a fi singur. „Se spune că bea zilnic peste 12 Coca-Cola dietetice și doarme foarte puțin. Oare suferă de tulburări de somn induse de o substanță (în acest caz cafeina)?”, se întreabă nepoata președintelui.

Cinci falimente la activ

În alt capitol al cărții sale explozive, Mary dezvăluie că sora mai mare a lui Donald, Maryanne, pensionată din funcția de judecător federal, și-a batjocorit fratele, atunci când a auzit că acesta candidează la președinție, numindu-l un „clovn” și luându-l la mișto pentru cele „cinci falimente”. „Când Donald și-a anunțat intenția de a candida la președinție, pe 16 iunie 2015, nu l-am luat în serios. Cred că nici Donald nu a luat candidatura în serios. Pur și simplu voia publicitate gratuită pentru firma sa”, își amintește Mary. „«Este un clovn», a spus mătușa mea Maryanne, în timpul unui prânz. «Acest lucru nu se va întâmpla niciodată!». Am fost de acord. Apoi am întrebat: «Oare crede cineva rahatul că el este un om care s-a realizat prin forțe proprii?» «Ei bine, a avut la activ cinci falimente!», mi-a răspuns sec Maryanne”, scrie Mary. Maryanne a luat, de asemenea, foc atunci când Donald a început să fie susținut de pastori evanghelici. „Ce dracu au oamenii ăștia? Singura dată când Donald a fost la biserică a fost atunci când erau acolo camere de televiziune. Este incredibil! El nu are principii! Nici măcar unul!”, ar fi tunat mătușa lui Mary. Maryanne s-ar mai fi înfuriat atunci când Donald a folosit moartea fratelui său, Fred Jr, tatăl lui Mary, „în scopuri politice”.

Admis la universitate cu testul altuia

Mary pretinde că Donald a ajuns să conducă afacerile familiei sale, înlocuindu-l pe Fred Jr, care și-a dorit să fie pilot. Ea mai susține că unchiul ei a vrut cu tot dinadinsul să ajungă la Școala de Afaceri Wharton, de la Universitatea Pennsylvania, și pentru a-și atinge obictivul a plătit pe cineva să dea un test în locul lui. Mary mai povestește că atunci când avea 29 de ani și se afla în costum de baie, unchiul său i-ar fi făcut ochi dulci: „Dumnezeule, Mary! Ce «balcoane» mari ai!” Memoriile vor dezvălui și cum Mary a oferit documente confidențiale ziarului „The New York Times” pentru ancheta cu privire la finanțele lui Trump, pentru care cotidianul a fost premiat cu un Pulitzer.

Cartea care îl doboară pe Trump

„Too Much and Never Enough: How My Family Created the Most Dangerous Man” („Prea mult și niciodată destul: Cum a creat familia mea cel mai periculos om”) va apărea cu două săptămâni înainte de termenul stabilit inițial, mai exact pe 14 iulie, datorită „cererii ridicate și a interesului extraordinar”, care au propulsat-o pe primul loc pe lista de best selleruri Amazon, a anunțat editorul Simon & Schuster. Cartea de 240 de pagini, devastatoare pentru președinte, este încă un subiect de dispută legală între Mary și familia Trump, o nouă audiere pe această temă urmând să aibă loc chiar astăzi, în fața unui judecător american. Disputa nu are însă nicio șansă să oprească apariția cărții, susțin experții juridici. Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor cu doar câteva săptămâni înainte de Convenția Națională Republicană, când Trump va accepta nominalizarea partidului drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, pentru un al doilea mandat.

„Donald, urmând exemplul bunicului meu şi cu complicitatea, tăcerea şi pasivitatea fraţilor şi surorilor, l-a distrus pe tatăl meu. Nu îl pot lăsa să-mi distrugă și ţara”.

Mary Trump