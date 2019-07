Casa Albă dezminte orice idee de 'îngheţare' a programului nuclear nord-coreean

Casa Albă a dezminţit luni ideea că guvernul american se gândeşte la o 'îngheţare' a programului nuclear nord-coreean în perspectiva reluării negocierilor cu Phenianul, aşa cum afirmă în ediţia sa de luni publicaţia New York Times, potrivit AFP.



În cadrul întâlnirii istorice de duminică în zona demilitarizată (DMZ), care separă cele două Corei, preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un au convenit asupra reluării discuţiilor în scurt timp. O astfel de 'îngheţare' ar lăsa Coreea de Nord în posesia armelor nucleare deja dezvoltate, notează France Presse.



'Nici Consiliul Naţional de Securitate (al SUA), nici eu nu am discutat sau nu am auzit de dorinţa de a 'implementa o îngheţare nucleară în Coreea de Nord', a subliniat John Bolton, consilierul Casei Albe pentru securitate naţională, într-o postare pe Twitter luni dimineaţă, afirmând că a citit articolul apărut în New York Times din 'curiozitate'.



'Aceasta este o tentativă condamnabilă din partea cuiva de a-l pune în dificultate pe preşedinte', a afirmat John Bolton. 'Ar trebui să existe consecinţe', consideră el.



În articolul publicat luni, care se bazează pe o ''sursă neindentificată'', cotidianul american afirmă că guvernul lui Donald Trump lucrează la această idee de mai multe săptămâni, cu mult înaintea întâlnirii neaşteptate între cei doi lideri.



Această pistă, care - potrivit New York Times - ar putea servi drept bază pentru noi negocieri promise de cele două ţări, 'ar însemna o îngheţare nucleară ce ar duce în esenţă la un status quo şi ar accepta tacit Coreea de Nord ca putere nucleară'.



Poziţia oficială a SUA este că sancţiunile împotriva Coreei de Nord nu pot fi ridicate înainte de o denuclearizare completă a peninsulei.



După trei întâlniri cu Kim Jong-Un, preşedintele american este sub presiune pentru a obţine rezultate, în contextul în care negocierile cu regimul de la Phenian nu au dus până acum la nimic concret.

AGERPRES