Caz INCREDIBIL în Rusia. Un cuplu de tineri căsătoriți acuzat de trădare după ce în pozele de nuntă a apărut un agent secret

Un cuplu din Kaliningrad a fost acuzat de trădare de către autoritățile ruse întrucât în fotografiile de nuntă apare și un agent secret, relatează cotidianul Kommersant. Expertul în afaceri baltice, Antonina Zimina, și soțul ei, Konstantin Antonets, au fost arestați în 2018 sub suspiciunea că ar fi împărtășit informații confidențiale cu agențiile de informații din țara vecină, Letonia.



Autoritățile au finalizat ancheta la sfârșitul anului 2019 și i-au pus oficial sub acuzare pe Zimina și Antonets, după cum au informat agențiile de știri ruse. Cei doi ar putea fi condamnați la pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru acoperirea unui ofițer de contrainformații al Serviciului Federal de Securitate (FSB), care este un vechi coleg de clasă al Ziminei, după cum a explicat tatăl acesteia, Konstantin Zimin. El l-a identificat pe agent sub numele de Maxim, fără să-i spună și prenumele. Tatăl miresei susține însă că Maxim și-a dezvăluit singur acoperirea vorbind deschis despre munca sa, împărțind cărți de vizită invitaților la eveniment și apărând în pozele de la nunta celor doi, în 2015.

Fotografiile au apărut apoi pe rețelele de socializare și la televiziunea baltică.

"Nimeni nu a crezut că este o infracțiune deoarece Maxim nu a făcut niciun secret din munca sa", a spus Zimin. El și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că autoritățile ruse nu au interogat și alți participanți la nuntă și nici nu l-a convocat pe ofițer ca martor în acest caz.

Zimina și Antonets își neagă vinovăția iar cotidianul Kommersant spune că niciunul dintre ei nu avea acces la secrete de stat.

Rusia a avut relații tensionate cu cele trei țări baltice vecine, toate membre ale Uniunii Europene și NATO, încă de la destrămarea Uniunii Sovietice și a anexării Crimeei de către Moscova.

