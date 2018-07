GRU,serviciul de spionaj al Rusiei, este COSMARUL lumii!

Potrivit anchetatorilor britanici, responsabiliatea pentru otravirea cu gaz Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal revine spionajului militar al Rusiei, ai carui lucratori sunt acuzati acum de ingerinta in alegerile americane din 2016.

Otravirea fostului colonel GRU (Directia principala de informatii, spionajul militar al armatei ruse) Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, in localitatea britanica Salisbury a fost comisa, dupa toate probabilitatile, de "actuali si fost agenti" ai acestei unitati, scrie The New York Times, citand surse londoneze.

Si toti angajati ai acestui serviciu special al Rusiei sunt acuzati acum in SUA de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. In acelasi timp, partea britanica nu exclude posibilitatea implicarii in incidentul de la Salisbury si a altui serviciu rus de spionaj sau "o unitatea privata" a acesteia.

In context, NYT aminteste ca, in componenta GRU poate actiona un fel de "detasament secret de atac al Kremlinului", care participa la "conflicte in intreaga lume". De altfel, spionajul militar al Rusiei este legat inclusiv de "razboiul hibrid din Ucraina si de anexarea Crimeei, in 2014".

In egala masura, agentii GRU au "participat la cucerirea oraselor siriene, actionand innumele presedintelui Bashar al Assad", continua cotidianul american, precizand ca, in zone mai linistite, "GRU este acuzat de crearea unor tensiuni politice, de mobilizarea nationalistilor slavi in Muntenegru si de finantarea actiunilor de protest, pentru a impiedica Macedonia sa isi schimbe numele".