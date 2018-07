Presa britanica dezvaluie noi detalii in cazul Skripal

Anchetatorii britanci sunt de parere ca in operatiunea de otravire a fostului agent rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, au participat doua grupuri. Circula, de asemenea, mai multe versiuni, una dintre ele mergand pe ipoteza ca flaconul cu subtanta letala s-ar afla inca pe teritoriul Regatului Unit.

Serviciul de lupta impotriva terorismului din cadrul politiei britanice investigheaza o noua versiune, conform careia doua grupuri au fost implicate in tentativa de asasinare a fostul colonel GRU, Serghei Skripal, scrie The Mirror. Una dintre ele a adus agentul neurotoxic, Noviciok, in Marea Britanie, cealalta ocupandu-se exclusiv de punerea in aplicare a atentatului.

Conform unaia dintre versiuni, otrava ar fost introduse in Marea Britanie in sticlute de parfum. Anchetatorii au ajuns insa la concluzia ca flaconul descoperit de doi britanici nu a fost utilizat in cazul Skripal. Daca este adevarat, inseamna ca, undeva, pe teritoriul Regatului Unit s-ar putea afla alt recipient care reprezinta un potential pericol.

Surse din guvernul britanic contactate de The Mirros s-au declarat convinsi ca otrava si, implicit, ambalajul, nu puteau fi fabricate decaat in Rusia. "Supozitia ca substanta nu a fost adusa din Rusia este hilara", au sublinat interlocuitorii publicatiei citate.

Cotidianul Daily Mail vine cu noi detalii, sustinand ca, in saptamana anterioara otravirii, in apropierea casei lui Skripal din Salisbury a fost obserbata o masina suspecta, un Mercedes, cu numere romanesti. Ziarul precizeaza ca inregistrarile camerelor de supraveghere au surprins in patru randuri automobilul in respectivul perimetru. Se mentioneaza, totodata, ca, printre pasageri, s-ar fi aflat si o femeie.

De notat ca, pana in prezent, ampla investigatie angajata de autoritatile britanice sub numele Fairline a costat deja aproximativ 7,5 milioane lire sterline.