Ce face Suedia pentru reintegrarea detinutilor!

Este sase dimineata, dar Alfred munceste deja la ferma. Cinci zile pe saptamana el ingrijeste de animale. Nimic senzational, numai ca Alfred este detinut, iar acum se pregateste sa revina la viata normal. Acest barbat de 50 de ani si partenerul lui de celula au grija de 20 de vaci, dintr-un total de 53. Cate cinci ore pe zi: doua ore si jumatate in zori, restul seara.

Incarcarat pentru port-arma la centrul penitenciar din Maristad, in sud-estul Suediei, acest tata si bunic, cu bratele acoperite de tatuaje, nu isi ascunde placerea de a intra in contact cu animalele. "Le iubesc. Munca asta ma face sa descopar multe lucruri", recunoaste el.

In aceasta institutie numita Rodjan - cea mai veche dintre cele trei inchisori cu regim deschis din Sueda -, circa 60 de detinuti se ocupa de ferma biologica: cresc flori, vopsesc gardurile, tund iarba, etc.

Suedia se numara pentru tarile lumii cu cei mai putini detinuti: 0,5 la 1000 de locuitori. Mai corect, Suedia face tot ce poate pentru a nu-i trimite pe oameni dupa gratii: sunt favorizate asa numitele pedepse de probatiune, a generalizat utilizarea bratarilor electronice, persoanele certate cu legea sunt timise sa executate munci in folosul comunitatii si multe altele.

Tara a investit mult in reintegrare, in formarea profesionala a detinutilor. "Asa am inteles noi ca trebuie sa procedam pentru a-i reda pe acesti oameni societatii intr-o forma cat mai buna, pentru ca ei sa nu revina niciodata la noi", a explicat Britt-Marie Johansson, responsabil al penitenciarului.